أكد المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي"، ان محافظة آذربايجان الشرقية تلعب دورا رئيسيا في تنمية العلاقات الخارجية مع دول الجوار شمال غربي إيران.

وخلال لقائه الجمعة مع محافظ آذربايجان الشرقية "محمد رضا بور محمدي"، نوه موسوي الى الدور الفاعل الذي طالما لعبته مدينة تبريز (مركز المحافظة) في تاريخ إيران المكلل بالأحداث، كما لها اليوم دور هام في تقدم وتنمية البلاد؛ مصرحا ان تعزيز العلاقات مع دول الجوار يشكل أولوية لوزارة الخارجية.

من جانبه، أشار محافظ آذربايجان الشرقية الى الطاقات الفريدة التي تتوفر عليها المحافظة في سياق تفعيل العلاقات التجارية والإقتصادية، والعلاقات العلمية، والثقافية مع دول الجوار وقال، ان مدينة تبريز تستطيع أن تتحول الى مركز أقليمي للدبلوماسية؛ مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف المنشود يعد من أولويات إدارة المحافظة.

ولفت بورمحمدي الى الموقع الاستراتيجي لمحافظة آذربايجان الشرقية ومجاورتها للعديد من الدول.

ونوه بالطاقات الاقتصادية والانتاجية الهائلة المتوفرة في محافظة آذربايجان الشرقية؛ مشيرا الى عمل عشرات الوحدات الانتاجية والصناعية في المحافظة بمشاركة مستثمرين أجانب وأكد ضرورة تعزيز التعاون الإتصادي والتجاري مع دول الجوار بمحورية تبريز.