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رقم الخبر: 270790 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 09:24 الاقسام: محليات  
مساعد وزير الثقافة: تطوير الروابط الإعلامية يعزز العلاقات بين ايران وروسيا

مساعد وزير الثقافة: تطوير الروابط الإعلامية يعزز العلاقات بين ايران وروسيا

اكد مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني للشؤون الصحفية والاعلامية محمد خدادي بان تطوير وتنشيط الروابط الاعلامية من شانه تعزيز العلاقات بين ايران وروسيا.
وافاد مراسل "ارنا" من موسكو بان خدادي الذي يتراس وفدا اعلاميا ايرانيا رفيعا في زيارته الى موسكو، قال في تصريح له يوم الجمعة، ان تطوير وتنشيط الروابط الاعلامية بين ايران وروسيا وزيادة تعرف الشعبين، كل منهما على الاخر، لا شك توفر المزيد من الفرص لتطوير العلاقات الشاملة بين البلدين.  
واشار الى دور وسائل الاعلام في تقديم المعلومات واضاف، انه كلما تمكنت  وسائل الاعلام من ان تترك تاثيرا اكبر في السياسة الخارجية والقضايا الثنائية فان فرصا اكبر ستتوفر امام البلدين.
وقال، ان ايران وروسيا تربطهما الكثير من المصالح المشتركة ولهما مشاركة في القضايا الامنية ايضا وامامهما كذلك الكثير من الفرص الاقتصادية نظرا لعامل الجوار بينهما ولكن رغم ذلك لم تتوفر امكانية الاختيار في الوقت المناسب والاستفادة من الفرص المختلفة للاستثمارات كما ينبغي بسبب عدم وجود المعلومات الكافية.
واشار الى ان اعضاء الوفد الاعلامي المرافق له بادروا الى تبادل المعلومات بصورة مباشرة مع نظرائهم الروس واضاف، ان المدراء الاعلاميين في الوفد بتوجهاتهم وتخصصاتهم ومسؤولياتهم المختلفة قد تعرفوا على نظرائهم الروس وتقرر تنظيم روزنامة عمل لتطوير العلاقات بين الجانبين.
واوضح مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي انه تم اجراء محادثات مسهبة حول تداول المعلومات ومواجهة الاخبار المزيفة فضلا عن البحث في التدريب المشترك كي نتمكن من تطوير مهارتنا الاعلامية في نماذج مختلفة وتوفير المزيد من الفرص.
وصرح بان تبادل المعلومات على صعيدي القضايا الاقليمية والدولية كان من المحاور الاخرى لمحادثات الوفد الاعلامي الايراني في الاجتماع الثاني للجنة الاعلامية الايرانية الروسية المشتركة وقال، ان لنا تعاونا واسعا مع روسيا في سوريا وبالامكان ان يكون لنا الكثير من التعاون في اسيا الوسطى والقوقاز والصعيد الدولي ولربما المؤشر الى ذلك هو الاتفاق النووي ، ذلك لان التعاون الاعلامي يمكنه ان يكون مبينا لمواقف البلدين.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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