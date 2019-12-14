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رقم الخبر: 270782 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 09:43 الاقسام: عربيات  
السراج يرد على حفتر: لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام

السراج يرد على حفتر: لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام

قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج إن "قوات الجيش وثوار السابع عشر من فبراير صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية".

وفي كلمة متلفزة له الجمعة، قال السراج "أقول لداعمي الحرب دعوا الليبيين وشأنهم ولا تحلموا ان تجعلوا ليبيا قاعدة لكم"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي شنته قوات حفتر على العاصمة مساء الخميس.

ورد السراج، على إعلان المشير خليفة حفتر بدء عمليات حاسمة "لتطهير العاصمة طرابلس" وقوله إن ساعة الصفر قد بدأت قائلا:" أيها الاحرار، لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم، فلا ساعة صفر سوى صفر الأوهام و لا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها، وأدعوكم جميعا للالتفاف حول مشروع الدولة المدنية".

وكان حفتر قد أعلن عن بدء العمليات، مساء الخميس، في خطاب متلفز قال فيه: "إلى جميع الوحدات العسكرية في محاور العاصمة، دقت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون وأصبحت وكرا للمجرمين" حسب قوله.

وبدأ حفتر هجوما في أبريل/ نيسان، لانتزاع السيطرة على طرابلس لكن الهجوم تعثر على مشارف المدينة.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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