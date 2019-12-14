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رقم الخبر: 270781 تاريخ النشر: كانون الأول 14, 2019 الوقت: 09:43 الاقسام: عربيات  
طالبان: أجواء إيجابية مع الأمريكيين في قطر

طالبان: أجواء إيجابية مع الأمريكيين في قطر

قال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية إن أجواء إيجابية تسود المفاوضات بين الحركة والولايات المتحدة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب رئيس ممثلية طالبان في الدوحة، سهيل شاهين، على حسابه في تويتر قائلا: "التقى اليوم عدد من أعضاء فريق التفاوض بقيادة الملا برادر، مع عدد من أعضاء فريق التفاوض الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان خليل زاد، وكانت أجواء المحادثات جيدة وإيجابية، واتفق الجانبان على مواصلة محادثاتهما بعد عدة أيام للراحة والمشاورات".

وكان مصدر مقرب من حركة طالبان قد أعلن مؤخرا أن الحركة والولايات المتحدة يمكن أن توقعا اتفاق سلام الأسبوع الجاري، وأن تطلقا أول اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في أفغانستان.

 

 
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مصدر الخبر: الدوحة ـ وكالات
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