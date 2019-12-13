الأمم المتحدة ترد على انتقادات ترامب للناشطة السويدية

وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ناشطة المناخ السويدية، غريتا ثونبرغ، البالغة من العمر 16 عاما بأنها "شابة قوية جدا ومقاومة".

وقال حق في رد على سؤال صحفي حول انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الناشطة السويدية: "إن الأمم المتحدة تحترم عمل الشابة ثونبرغ كثيرا، إضافة إلى جميع الشبان الذين يناضلون لمكافحة تغيير المناخ"، بحسب "الأناضول".

وفي وقت سابق الخميس، انتقد ترامب، الناشطة ثونبرغ، غداة تكريمها من قبل مجلة التايم الأمريكية، ووصف اختيار المجلة لها "شخصية العام" بأنه "سخيف".

وقال ترامب، في تغريدة: "أمر سخيف للغاية. يجب على غريتا، أن تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد رفقة صديق!"، مضيفا: "اهدئي غريتا، اهدئي!".

وغريتا، أصغر من فاز بلقب "شخصية العام" سنا، منذ أن بدأت المجلة هذا التقليد، عام 1927.

وقالت المجلة، إن غريتا "ألهمت 4 ملايين شخص حول العالم للانضمام إلى حركة إضراب مناخي عالمي".

ونظمت الناشطة السويدية، في أغسطس 2018، اعتصامات أمام البرلمان السويدي، للمطالبة بالتحرك ضد التغير المناخي والحد من انبعاثات الكربون.

وكان ترامب قد أعلن انسحاب بلده من اتفاق باريس للمناخ، الذي تعهدت فيه دول العالم، عام 2015، بخفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين كحد أقصى.