أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" بإحباط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة القحيفة بمديرية مقبنة تعز، مؤكدا تكبد المرتزقة خسائر في العديد والعتاد.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد أفشلوا، الثلاثاء الماضي، محاولة زحف للمنافقين في جبهة مقبنة وكبدوهم قتلى وجرحى.