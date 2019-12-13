  • الجمعة ١٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الجمعة , ديسمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270773 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 17:51 الاقسام: عربيات  
اليمن.. إحباط تسلل للمرتزقة في تعز

اليمن.. إحباط تسلل للمرتزقة في تعز

أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" بإحباط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة القحيفة بمديرية مقبنة تعز، مؤكدا تكبد المرتزقة خسائر في العديد والعتاد.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد أفشلوا، الثلاثاء الماضي، محاولة زحف للمنافقين في جبهة مقبنة وكبدوهم قتلى وجرحى.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/8493 sec