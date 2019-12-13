أعلن المدير العام لجمعية الطاقات المتجددة في ايران عن تشغيل أكبر معمل لإنتاج الألواح الكهروضوئية (الشمسية) في البلاد بطاقة تصل الى 240 میجاوات حتى نهاية العام، في مدينة شيراز جنوب غربي ايران.

وأفاد المدير العام لجمعية الطاقات المتجددة مسلم موسوي، أنه وفقا لأهمية انتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة سيما الطاقة الشمسية، فتحظى عملية انتاج اللوحات الكهروضوئية (Photovoltaics) بأهمية خاصة لدى الشركات المعرفية ومن أولويات هذه الشركات العاملة في هذا المجال.

وأوضح: فإن سلسلة انتاج اللوحات الشمسية تبدأ من السلكون حيث يتم تنقيته لإنتاج مادة silicon solar grid ومن ثم تتحول الى «سبيكة» و«رقاقة» ويتم انتاج الخلايا الشمسية منها وتنتهي السلسلة بإنتاج اللوحات الكهروضوئية، مشيرا الى الامكانيات الهائلة الموجودة بهذه الصناعة في توفير فرص العمل.

واضاف: حاليا توجد لدينا الحلقة الاخيرة من هذه السلسلة، وهناك العديد من المعامل لإنتاج اللوحات الشمسية (الكهروضوئية) تدار على يد الشركات المعرفية، وأكبرها والاكثر نشاطاً هو معمل في مدينة شيراز (جنوب غربي ايران) بطاقة تبلغ 120 ميجاوات.

ونوه موسوي الى النمط المتزايد للشركات المنتجة للألواح الشمسية، إذ أنه من المقرر أن يشيّد عدد آخر من المعامل في مدن شيراز وأصفهان وخراسان، قائلا: سيتم تشغيل أكبر معمل لإنتاج الألواح الكهروضوئية حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (21 مارس)، إذ تصل طاقته الى 240 ميجاوات.

وأضاف: لو تمكنت شركاتنا المعرفية من انتاج الخلايا الشمسية ومن ثم تطرقت الى انتاج السبائك والويفر وبعدها الى انتاج السيليكون، حينها يمكننا القول ان ايران تمكنت من توطين صناعة اللواح الشمسية بشكل كامل، معرباً عن أمله بالتوصل لتلك المرحلة.

وفي الختام اشار الى ان المستثمرون أو عامة الشعب يمكنهم شراء هذه الألواح لانتاج الكهرباء.