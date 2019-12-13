هل تعلم أن ليوناردو دافنشي هو من اخترع المقص.

هل تعلم أن النرويجي يوهان فالر هو من اخترع مشبك الورق.

هل تعلم أن أول بلد اختُرعت فيه الستائر المعدنية هي اليابان.

هل تعلم أنه تم ابتكار الميكرويف بعد أن سافر باحث عبر أنبوب رادار ولوحظ ذوبان لوح شوكولاتة كان في جيبه.

هل تعلم أنه تم اختراع فتاحة العلب بعد أن تم اختراع العلب بـ 48 سنة.

هل تعلم أنه تم اختراع الكرسي الكهربائي من قبل طبيب أسنان.

هل تعلم أنه تم اختراع إشارات المرور قبل السيارات.

هل تعلم أن الكتابة المسمارية هي أول نظام للكتابة، حيث تعود إلى العام 3200 قبل الميلاد، واستخدمت الرموز الطينية في حساب وتسجيل البضائع.

هل تعلم أن الأبجدية الأولى، وتُسمى الأبجدية الكنعانية، نشأت في الشرق الأدنى القديم، وتحديداً في لبنان في العام 1500 قبل الميلاد.

هل تعلم أن أول من كتب أول رواية في العالم هي إمرأة يابانية معروفة باسم موراساكس شيكيبو، وتحمل الرواية اسم جينجي.

هل تعلم أن أول نسخة من مجموعة ألف ليلة وليلة ظهرت خلال الحرب العالمية الأولى في بلاد فارس، وجمعت 264 حكاية من الحكايات الفارسية، والهندية، والعربية، فهذه المجموعة ليس لها مؤلف أو مصدر واحد.

هل تعلم أن قمة جبل شمبورازو في الإكوادور هي أبعد نقطة عن مركز الأرض.

هل تعلم أن أندونيسيا هي موطن لأكبر عدد من المُسلمين في العالم، إذ إن 87% من سكانها يعتنقون الدين الإسلامي.

هل تعلم أن أكبر مُصدّر للرز في العالم هي تايلاند، ثُم تأتي الهند في المرتبة الثانية.

هل تعلم أن مدينة روما بُنيت على سبعة تلال، وهي: بالاتين، والكابيتولين، وكويرينال، وفيمينال، وإسكيلين، وكايليان، وأفنتين.