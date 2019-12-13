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رقم الخبر: 270763 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 14:16 الاقسام: منوعات  
أول فندق خاص للقطط في سوريا

أول فندق خاص للقطط في سوريا

افتتح زوجان أول فندق خاص للقطط في سوريا (Paw cats hotel) ونشرا تجربتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، كأحد المشاريع الصغيرة الناجحة.

وأسس الزوجان محمد بطحة ولين آغا، الأوتيل الصغير في عام 2018، ويقومان بإدارته والإشراف على خدماته واحتياجاته بشكل مباشر، من خلال خبرتهما في هذا المجال.

وفي تصريح خاص لوكالة (سبوتنيك)، قال محمد بطحة: (راودتني الفكرة بعد سفري وزوجتي خارج البلاد، أجبرت على وضع قططي عند أصدقاء، لرعايتهم أثناء فترة غيابنا، لكن عند عودتنا، صدمنا عندما أخبرونا أنهم قد اضطروا للتخلي عنهم بسبب ظروف قد مروا بها، من هنا أتت الفكرة، من حاجتنا لمكان يوضع فيه حيواننا الأليف أثناء سفرنا، طبعا هذا شيء مهم بالنسبة لنا وللكثير من الأشخاص الذين لديهم حيوان أليف في منزلهم.

ونوه محمد إلى طبيعة الخدمات التي يوفرها الفندق: (نحاول تأمين أجواء قريبة جدا لتلك التي يعيشها عند صابحه الأساسي، لا نقوم بحصرهم في مكان محدد، بل لهم حرية التجول والحركة، ونستقبل شهريا ما يقارب 15 قطا، لكن بالطبع هناك بعض القطط لا تستطيع الانسجام أبدا، فنحاول عزلها بمكان خاص لكيلا تتعرض لأي خطر من قطط أخرى).

وأكد محمد أن القطط تتعرض لمراجعات دورية من قبل الطبيب البيطري، وأن شرط الاستقبال الأساسي هو أن يكون القط ملقّح وخالي من أي مرض).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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