يحتوي نبات البقدونس على فوائد طبية مذهلة لصحة الإنسان، من بينها إزالة السموم وإدرار البول والعديد، وفق صحيفة (ميديكال ديلي).شرت الصحيفة أن البقدونس نبات أصلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وينتمي إلى فصيلة Apiaceae، أي الفَصِيلَة الخَيْمِيَّة التي تضم عدة نباتات مثل البقدونس، والكزبرة، والشبت، والجزر، والكمون، واليانسون، والكرفس، والكراويا.

ونبتة البقدونس كانت تُستخدم منذ مئات السنين في الممارسات الطبية القديمة لإزالة سموم الجسم وإدرار البول، والعديد من الاستخدامات الطبية الأخرى لاحتوائه على المركبات الفينولية، والكاروتينات، ومضادات الأكسدة وحمض الاسكوربيكن.

ومن أهم فوائد البقدونس أنه غني بمضادات الأكسدة العديدة، مثل: الفلافونويدية، والبيتا كاروتين، وألفا كاروتين، ولوتولين، وأبجينين والليكوبين، التي تحمي الجسم مما يسمى الإجهاد التأكسدي الذي يصيب الجسم بالعديد من الأمراض كلما تقدم في العمر، منها تسمم الكبد.

وأظهرت دراسات عديدة أجرتها جامعات أمريكية أن للبقدونس قدرة كبيرة على إدرار البول والتقليل من الانتفاخ واحتباس السوائل داخل الجسم، كما تساعد عشبة البقدونس على إنتاج البول في الكلى لتخفيف أي عبء على المعدة، وبهذه الطريقة تمنع مشكلات الجهاز الهضمي المزعجة. كما يحتوي البقدونس على عدة فيتامينات، خاصة فيتامين K، وهو العنصر الرئيس الذي يربط جميع العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، وفيتامين D، للحفاظ على صحة العظام، ويحتوي أيضاً على فيتامين C الذي يحافظ على صحة الأمعاء، ويساعد على خفض الالتهابات في الجسم، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، مثل: التهاب المفاصل، والسكري، وسرطان القولون.وتحتوي أوراق وجذور البقدونس على خصائص مضادة للميكروبات، لذلك يدخل في تصنيع منتجات العناية بالنظافة الشخصية، لأنه يمنع تكون البكتيريا التي تؤدي إلى الالتهابات وتلف الجلد.

ويمنع البقدونس تكوّن الحصوات في الكُلى، لأنه يمنع الكالسيوم الزائد عن حاجة الجسم من المغادرة، ويزيد نسبة الحموضة البولية عليها في مستوياتها الطبيعية.فيما عثر على أوراق النعناع المجفف في العديد من الأهرامات المصرية، حيث استخدمه المصريون القدامى لمعالجة عسر الهضم، إلا أن فوائد النعناع تتجاوز ذلك.

تتعدى فوائد النعناع كونه ملينا للجهاز الهضمي، إذ أن له فوائد صحية عديدة، الأمر الذي يجعلنا نستخدمه بشكل شبه دائم في حياتنا اليومية، وهذه أهم فوائده.

1-مشاكل الجهاز الهضمي: بإمكان النعناع تهدئة القيء، وبخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية.

2-آلام الرأس والصداع النصفي: فوضع القليل من زيت النعناع على الجبهة يمكن أن يساعد على التهدئة من التوتر والضغط.

3-عسر الهضم: يقوم النعناع بترخية عضلات المعدة والتحسين من افراز العصارة الصفراء الهاضمة.

4-المغص لدى الرضع: يساعد النعناع على تهدئة الأطفال الرضع بحالات المغص وايقاف بكائهم.

5-الغثيان والقيء: يعاني الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي من الغثيان والقيء، ويمكن للنعناع التخفيف من هذه الأعراض وتهدئة المرضى.

6-مشاكل القولون العصبي: حيث يساعد في التخفيف من مشاكل القولون العصبية، مثل الألم او الانتفاخ والإسهال وإطلاق الغازات بالإضافة للتقليل من الالتهابات.

7- السل: وجدت عدد من الدراسات بأن استنشاق زيت النعناع العطري يقلل من الالتهاب الذي يسببه السل الرئوي.

8-التخفيف من آلام مرض(القوباء): يتسبب هذا المرض بعدوى فيروسية تتسبب بظهور طفح جلدي مؤلم، ويساعد زيت النعناع على التخفيف من آلام هذا الطفح.

9- البرد والأنفلونزا: حيث يساهم المنثول الموجود في النعناع على إزالة الاحتقان، لذلك يوصف النعناع على أنه علاج طبيعي مثالي لنزلات البرد.

10-فوائد النعناع للأسنان: يقوم زيت النعناع بإيقاف نمو البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، بالإضافة للمساهمة بانتعاش الفم ومكافحة رائحته الكريهة.

11-رشح الحساسية: حيث يحتوي النعناع على مركبات تقلل من عمل الهيستامين، الذي يحفز الالتهاب ويثير ردود فعل تحسسه.