|رقم الخبر: 270760
|تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019
|الوقت: 14:18
|الاقسام: منوعات
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الروس لا يحبذون الشتاء
أجرى المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام استطلاع رأي المواطنين الروس فيما يتعلق بفصول السنة المحببة لديهم أكثر من غيرها.
واتضح أن نصف الروس تقريبا (نحو 46%) يفضلون الصيف على الشتاء الذي يحبه 8% فقط من المشاركين في استطلاع الرأي.
وأعلن 29% من الروس أن الشتاء لا يعجبهم. أما 46% فقالوا إنهم يفضلون أي موسم آخر عليه.
واعترف معظم سكان المدن الصغيرة بأنهم يحبون الصيف. أما الربيع فاختاره 27% من سكان بطرسبورغ وموسكو وسكان الضواحي (26%). أما الخريف فيحبه، حسب استطلاع الرأي، سكان المدن الكبرى التي يزيد عدد السكان فيها عن مليون نسمة وسكان القرى كذلك (14%).
وأشار من يفضل الشتاء على مواسم أخرى إلى إيجابياته وبينها ممارسة الرياضة الشتوية والثلج وعيد رأس السنة والصقيع حيث الجو المنعش.
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