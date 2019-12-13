أجرى المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام استطلاع رأي المواطنين الروس فيما يتعلق بفصول السنة المحببة لديهم أكثر من غيرها.

واتضح أن نصف الروس تقريبا (نحو 46%) يفضلون الصيف على الشتاء الذي يحبه 8% فقط من المشاركين في استطلاع الرأي.

وأعلن 29% من الروس أن الشتاء لا يعجبهم. أما 46% فقالوا إنهم يفضلون أي موسم آخر عليه.

واعترف معظم سكان المدن الصغيرة بأنهم يحبون الصيف. أما الربيع فاختاره 27% من سكان بطرسبورغ وموسكو وسكان الضواحي (26%). أما الخريف فيحبه، حسب استطلاع الرأي، سكان المدن الكبرى التي يزيد عدد السكان فيها عن مليون نسمة وسكان القرى كذلك (14%).

وأشار من يفضل الشتاء على مواسم أخرى إلى إيجابياته وبينها ممارسة الرياضة الشتوية والثلج وعيد رأس السنة والصقيع حيث الجو المنعش.