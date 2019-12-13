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رقم الخبر: 270760 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 14:18 الاقسام: منوعات  
الروس لا يحبذون الشتاء

الروس لا يحبذون الشتاء

أجرى المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام استطلاع رأي المواطنين الروس فيما يتعلق بفصول السنة المحببة لديهم أكثر من غيرها.

واتضح أن نصف الروس تقريبا (نحو 46%) يفضلون الصيف على الشتاء الذي يحبه 8% فقط من المشاركين في استطلاع الرأي.

وأعلن 29% من الروس أن الشتاء لا يعجبهم. أما 46% فقالوا إنهم يفضلون أي موسم آخر عليه.

واعترف معظم سكان المدن الصغيرة بأنهم يحبون الصيف. أما الربيع فاختاره 27% من سكان بطرسبورغ وموسكو وسكان الضواحي (26%). أما الخريف فيحبه، حسب استطلاع الرأي، سكان المدن الكبرى التي يزيد عدد السكان فيها عن مليون نسمة وسكان القرى كذلك (14%).

وأشار من يفضل الشتاء على مواسم أخرى إلى إيجابياته وبينها ممارسة الرياضة الشتوية والثلج وعيد رأس السنة والصقيع حيث الجو المنعش.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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