للحفاظ على نبض قوي في حياتنا، يجب أن نتعلم كيفية إنفاق الطاقة وتجديدها بشكل متوازن، وبينما يركز معظم رجال الأعمال والموظفين على إدارة الوقت، ومن خلال تحسين عاداتك اليومية وإجراءاتك الروتينية، وكيف أن الفعالية الحقيقية للوقت تدور أكثر حول إدارة واستثمار طاقتك، وهذا يبدأ من خلال إيلاء اهتمام وثيق لجسمك.

موازنة التوتر والانتعاش

إن موازنة التوتر والانتعاش أمر بالغ الأهمية في إدارة الطاقة في جميع جوانب حياتنا، فحين نستهلك الطاقة، يعيدها الانتعاش. والكثير من الطاقة المنفقة من دون الانتعاش الكافي؛ يؤدي في النهاية إلى الإرهاق والانهيار.

عاطفياً وجسدياً وعقلياً وروحياً، نحتاج إلى زيادة قدرتنا على التجديد والتعافي، هذا المبدأ يسمى التذبذب، فالطاقة هي القدرة على القيام بالعمل، والتذبذب هو نبض الحياة الأساسية.

في الواقع، تؤدي الطلبات المتزايدة إلى استنزاف احتياطاتنا من الطاقة بشكل تدريجي، خاصة في غياب أي جهد يعكس الفقدان التدريجي للقدرة التي تحدث مع تقدم العمر، ومن خلال التدريب المستمر، يمكننا أن نبطئ تراجعنا جسدياً وعقلياً بشكل كبير، كما يمكننا تعميق قدراتنا العاطفية والروحية حتى نهاية حياتنا، وللحفاظ على نبض قوي في حياتنا، يجب أن نتعلم كيفية إنفاق الطاقة وتجديدها بشكل متوازن.

أهمية الطاقة: ركز معظم مفكري الإنتاجية على مرّ السنين على فكرة الوقت، ولكن لا يوجد سوى ساعات عديدة في اليوم، لذلك إذا كنتِ تريدين أن تكوني شخصية فعالة؛ فيجب أن تتعلمي كيفية إدارتها بحكمة.

ومع ذلك، يمر الوقت من تلقاء نفسه، لا يمكنك إدارته حقاً. ما يمكنكِ إدارته هو الطاقة التي تجلبينها إلى تلك الساعات، فإذا كنتِ تعانين من نقص الطاقة، فلا يهم إذا كان لديكِ الكثير من الوقت لإنجاز المهمة. ستكونين مرهقة لدرجة أنكِ لن تحققي سوى تقدماً ضئيلاً للغاية. أما إذا كان لديكِ الكثير من الطاقة، فيمكنكِ إنجاز العديد من الأشياء في وقت قصير جداً.

الاستخدام الحكيم للطاقة: الطاقة محدودة، ولكن قابلة للتوسيع. لديك فقط الكثير من الطاقة لاستخدامها كل يوم، ولكن قدرتنا على بذل جهد إنتاجي تتسع كلما استخدمناها. ما دمتِ تعتنين بنفسك وتهتمين بكمية الطاقة لديكِ، يمكنكِ إنجاز كميات مذهلة من العمل.

أنتِ لست آلة: يحتاج الإنسان إلى الاسترخاء والراحة والانتعاش للحصول على أفضل أداء.

المثل الأعلى حول إنتاجية الإنسان أن يعمل مثل الروبوت: لا راحة، لا طعام، لا نوم، لا شفاء كل يوم. هذه وصفة كارثية.

الإجهاد شيء جيد: الإجهاد ليس سالباً دائماً، إنه إشارة تستخدمها أجسامنا لتوليد المزيد من الطاقة لتلبية الطلب. طالما حصلنا على قسط كافٍ من الراحة والانتعاش، من المفيد أن نمارس أنفسنا.. هكذا نصبح أقوى بمرور الوقت، إنه شكل من أشكال التدريب على مقاومة الطاقة.