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رقم الخبر: 270758 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 14:19 الاقسام: منوعات  
النهاية الصادمة لقرش أبيض يهاجم غواصين

النهاية الصادمة لقرش أبيض يهاجم غواصين

عاش عدد من الغواصين لحظات مرعبة بعدما كادوا أن يقعوا فريسة لقرش أبيض ضخم مفترس قبالة سواحل المكسيك.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، فقد أظهر سمكة مفترسة من فصيلة القرش الأبيض الكبير، وهي تهاجم غواصين داخل قفص قرب جزيرة غوادلوبي في المحيط الهادئ.

وظهر القرش وكأنه قاب قوسين أو أدنى من اقتحام القفص وتحطيمه ومهاجمة الغواصين، لكنه علق بين قضبانه، وسرعان ما انتشر دم الحيوان الضخم في المياه، فيما بدا عليه الاضطراب الشديد وكأنه ينازع الموت.

أما الغواصون فلم يصب أي منهم بأذى، لكن من الواضح أنهم غرقوا في رعب شديد ظهر في حركتهم المرتبكة أثناء محاولتهم الهرب وفي النهاية نفق القرش المفترس متأثراً بالجروح أثناء محاولة مهاجمة الغواصين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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