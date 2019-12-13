تنظيف الميكروويف امر مهم جدا ليكون طعامك دائما صحي وخالي من بقايا الاطعمة المتناثرة من وقت لآخر، فهل تعاني من فوضى الميكروويف وترغب في الحصول على الميكروويف نظيف قبل العطله وفي نفس الوقت لا تبذل الكثير من المجهود.

يمكنك بهذه الخدعة البسيطة في تنظيف الميكروويف الخاص بك بدون إستخدام أي مواد كيميائية قاسية في المكان الذي تقوم بتسخين الأكل بداخله. لان أجهزة الميكروويف اليوم أصبحت من العناصر الرئيسية التي توجد في معظم المنازل لأنه مريح للغاية في الاستخدام ومنها إعادة تسخين بقايا الطعام .

المزيد من الطرق لتنظيف الميكروويف:

الليمون: إستخدام وعاء آمن للإستخدام في الميكروويف وثمرة ليمون وقطعة قماش قطنية لتنظيف الميكروويف. قومي بتحديد كمية الماء حوالي نصف كوب ماء في وعاء وإضافة الليمون من خلال تقطيع الليمون إلى جزئين والضغط لإستخراج العصير وضع الكوب في الميكروويف علی طاقة عالية لمدة 3 دقائق حتی يغلي الماء ويفضل تركه لمدة 5 دقاق بدون فتح باب الميكروويف. وبعد مرور 5 دقائق يمكنك فتح باب الميكروويف والتخلص من وعاء الليمون الموجود في الميكروويف ورفع القرص الدوار ومسحه للتنظيف وحاولي مسح الجزء الداخلي من الميكروويف وتنظيف السقف والجوانب. إذا كانت هناك بقع عنيدة لا تتمكن من مسحها بسهولة يمكنك إعادة وضع وعاء الليمون مرة أخری.

كمية من المناشف الورقية المبللة: من الطرق السريعة لتنظيف الميكروويف هي وضع كمية من المناشف الورقية المبللة بالداخل وتشغيل الميكروويف علی طاقة عالية لمدة تصل إلی 5 دقائق، سوف ينطلق البخار من المناشف يعمل البخار علی تخفيف الأوساخ المتراكمة في الميكروويف وبمجرد أن تبرد المناشف يمكنك إعادة إستخدامها مرة أخری لمسح الميكروويف من الداخل.

صودا الخبز: لإزالة أي آثار مسكوبة من الطعام علی قرص الميكروويف. قم بعمل معجون من صودا الخبز والماء وذلك بجمع كميات متساوية من صودا الخبز والماء معاً، وتطبيق المعجون علی آثار الطعام التي أحدثت الفوضى لمدة 5 دقائق وبعد مرورها يمكنك مسح صودا الخبز بإسفنج أو قطعة قماش مبللة وإزالة أي بقايا متبقية بمناشف ورقية جافة.

الخل وصودا الخبز: من المكونات المتوفرة لديك في المطبخ بإستمرار هي الخل وصودا الخبز. يمكنك استخدامها في تنظيف الميكروويف إضافة اربع ملاعق من صودا الخبز إلى ربع لتر من الماء الدافئ وتأكدي حتی يذوب المسحوق تماماً وغمس قطعة قماش أو إسفنج في الخليط بالكامل لمسح الميكروويف بها. وفي الخطوة المقبلة يمكنك صب أجزاء متساوية من الماء والخل الأبيض في وعاء آمن للإستخدام للميكروويف، ووضع الوعاء بداخل الميكروويف وتركه لمدة 3 دقائق على قوة عالية أو حتی يغلي الماء بقوة، يمكنك ترك باب الميكروويف مغلق لمدة 10 دقائق حتی يتمكن البخار من العمل بجدية وفتح باب الميكروويف بعدها وإزالة آثار الطعام ونقع المكونات القابلة للإزالة في الماء الساخن والصابون اثناء مسح اسفل الميكروويف الداخلي بمحلول الخل والماء .

غسول الأطباق: يمكنك ملء وعاء آمن للميكروويف بماء دافئ وإضافة كمية وافرة من غسول الأطباق ووضع الوعاء في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة أو حتی يبدأ البخار بالخروج ونقع الإسفنجة بداخل الغسول لإستخدامها في تنظيف الجزء الداخلي من الميكروويف سوف يساعد البخار في تخفيف كمية الأوساخ المتراكمة وتصبح عملية التنظيف أكثر سهولة .

تخفيف سائل النوافذ: يمكنك تجهيز وعاء للمزج بين سائل النوافذ مع الماء للحصول علی محلول مخفف يكفي تنظيف داخل وخارج الميكروويف. يفضل نقع إسفنجة بداخل الخليط ومسح الجزء الداخلي من الميكروويف، بعدها إزالة الرف الدائري وفرك قاعدة الميكروويف حتی تقوم بإزالة جميع البقع ولا تنسي تنظيف فتحات الميكروويف من الداخل للتخلص من أي طعام متراكم. قد تحتاج بعض البقع إلی النقع بمحلول النوافذ المخفف قبل الغسل. تأكدي من مسح الرف العلوي والسقف العلوي نظراً لأن الطعام يميل إلی الترشح علی الجزء العلوي من الميكروويف .

سائل تنظيف الميكروويف التجاري: بعد أن تحصل علی سائل تنظيف الميكروويف التجاري يمكنك غمس قطعة قماش نظيفة في المحلول، سوف يضمن ذلك عدم وجود بقايا أي محلول لأنه يحتوي علی مواد كيميائية . إذا لاحظتي وجود بعض البقع الصعبة يمكنك إستخدام قطعة قماش مبللة بزيت الزيتون لتنظيفها وترك قطعة جافة للتجفيف في النهاية.