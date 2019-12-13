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رقم الخبر: 270755 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 14:20 الاقسام: منوعات  
طالب سوري يخترع جهازاً يسهم بتحريك الأطراف المشلولة

طالب سوري يخترع جهازاً يسهم بتحريك الأطراف المشلولة

قام طالب سوري يبلغ من العمر 17 عاماً، باختراع جهاز يسهم في علاج بعض الحالات المرضية (ولاسيما العصبية منها والنفسية).

(نورس الجوجة) هو طالب في مرحلته الثانوية من محافظة حمص، اجتهد في سبيل البحث عن إيجاد حلول لبعض الحالات المرضية (العصبية والنفسية) بحيث قدم اختراعه وهو عبارة عن جهاز يسهم بتحريك الأطراف المشلولة ويحفز على وصل نقاط الانقطاع بالأعصاب المريضة كما يمكن وضعه على سطح اللسان ليساعد في خلق الشعور بالاسترخاء والراحة وتخفيف التوتر لكل من المرضى والأصحاء، إضافة إلى أن الجهاز يمكن استخدامه لدى مرضى التوحد حيث يحفز على زيادة النواقل العصبية لديهم.

والدة نورس قالت لموقع (أثر برس) السوري إن عائلته عملت على تقديم الدعم المعنوي لنورس وتشجيعه على الاختراع (لا سيما أن له أخت صغيرة تعاني من مرض عصبي) ما جعله يشعر بالمسؤولية لمساعدتها ودعمها بكل ما يستطيع. وتحدثت عن الفخر الكبير الذي شعرت به عندما قدم نورس اختراعه وتجربته أمام الجميع وحصوله على جائزة التقدير والتكريم في معرض الباسل للإبداع والاختراع.

وبيّن نورس بأن الهدف الأكبر من الاختراع (إنساني) إضافة إلى اهتمامه بالعلوم وتوظيف قدراته في هذا المجال منذ عدة اعوام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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