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رقم الخبر: 270753 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: منوعات  
عن طريق الخطأ.. الموز ينهي حياة شاب

عن طريق الخطأ.. الموز ينهي حياة شاب

توفي فتى مصري عقب تناوله ثمرة موز تحتوي على (سم فئران)، بطريق الخطأ.

ووفقا لما نشرته بوابة (أخبار اليوم)، توفي سليمان محمد، الطالب بالمرحلة الثانوية، إثر إصابته بحالة تسمم حادة.

وكشفت التحريات في محافظة قنا، أن صاحب الـ18 عاما تناول كمية من الموز المسموم عن طريق الخطأ.

وتم وضع السم في بعض المناطق بمنزله للقضاء على الفئران، ما أدى إلى تلوث الموز.

ودون أن يدرك تناول الفتى الفاكهة، ما أسفر عن إصابته بحالة تسمم أدت لوفاته.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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