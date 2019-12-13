  • الجمعة ١٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الجمعة , ديسمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270752 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: منوعات  
المتحف المصري الكبير يستقبل عشرات القطع الأثرية

المتحف المصري الكبير يستقبل عشرات القطع الأثرية

استقبل المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة 309 قطعة أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة، من بينها 64 قطعة أثرية ثقيلة، قادمة من المتحف المصري في التحرير.

وتمت إجراءات النقل وسط حراسة أمنية مشددة تولتها شرطة السياحة، وشرطة الآثار وشرطة النجدة.

وكشف المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، اللواء عاطف مفتاح، أنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث سيعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف، كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.

ونقل موقع رئاسة وزراء مصر عن مدير الشؤون الأثرية بالمتحف، الطيب عباس، أن من أهم القطع المنقولة تمثال للملك رمسيس الثاني تقف خلفه إحدى المعبودات، وتمثال للمعبودة سخمت، وتمثال للملك ستي الثاني، ولوحة كبيرة من الغرانيت الوردي خاصة بالملك رمسيس الرابع، بالإضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من التماثيل، تعبر عن روائع الفن المصري القديم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0613 sec