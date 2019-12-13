استقبل المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة 309 قطعة أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة، من بينها 64 قطعة أثرية ثقيلة، قادمة من المتحف المصري في التحرير.

وتمت إجراءات النقل وسط حراسة أمنية مشددة تولتها شرطة السياحة، وشرطة الآثار وشرطة النجدة.

وكشف المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، اللواء عاطف مفتاح، أنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث سيعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف، كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.

ونقل موقع رئاسة وزراء مصر عن مدير الشؤون الأثرية بالمتحف، الطيب عباس، أن من أهم القطع المنقولة تمثال للملك رمسيس الثاني تقف خلفه إحدى المعبودات، وتمثال للمعبودة سخمت، وتمثال للملك ستي الثاني، ولوحة كبيرة من الغرانيت الوردي خاصة بالملك رمسيس الرابع، بالإضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من التماثيل، تعبر عن روائع الفن المصري القديم.