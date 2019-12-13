يجري رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، غداً السبت، زيارة الى تركيا للمشاركة في الاجتماع الـ 12 للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية.

ان لاريجاني سيلتقي على هامش الاجتماع عددا من نظرائه في الدول الاسيوية للبحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وتضم الجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية 41 عضوا دائما و 14 عضوا مراقبا حيث تعد الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن الاعضاء الدائمين.