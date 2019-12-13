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رقم الخبر: 270750 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 13:55 الاقسام: محليات  
لاريجاني يزور تركيا غداً السبت

لاريجاني يزور تركيا غداً السبت

يجري رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، غداً السبت، زيارة الى تركيا للمشاركة في الاجتماع الـ 12 للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية.

ان لاريجاني سيلتقي على هامش الاجتماع عددا من نظرائه في الدول الاسيوية للبحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وتضم الجمعية العامة للبرلمانات الاسيوية 41 عضوا دائما و 14 عضوا مراقبا حيث تعد الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن الاعضاء الدائمين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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