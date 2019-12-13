إن أقدم مخطوطة قرآنية في العالم والتي يتم الاحتفاظ بها في مکتبة «cadbury» التابعة الی جامعة "برمنغهام" البریطانیة، تمّت محاكاتها علی ید مکتبة العتبة الرضویة المقدسة في إیران.

وتعد هذه النسخة من أقدم مصحف في العالم ویوجد في مکتبة جامعة برمنغهام مسجل برقم 1572 .

وقامت المکتبة المركية التابعة للعتبة الرضویة الشریفة بمحاكاة هذه المخطوطة القرآنية.

وإن مکتبة «cadbury» التابعة الی جامعة "برمنعهام" البریطانیة تحتفظ بهذه المخطوطة القرآنية منذ سنوات طویلة وکشفت عن أهمیته الباحثة الإیطالیة "ألبا فيديلي".

جدير بالذكر أن مخطوطة القرآن بجامعة برمنغهام تضم صفحتين من القرآن الكريم، عُثر عليها في جامعة برمنغهام؛ وتبيّن بفحصها بتقنية الكربون المشع أن عمرها يبلغ نحو 1370 عاماً؛ أي ربما منذ ما بعد الهجرة النبوية بـ70 عاماً، وهو ما قد يجعلها من أقدم نسخ المصحف في العالم. عثرت الدكتورة ألبا فيديلي، والتي كانت تدرس العناصر في مجموعة من مخطوطات الشرق الأوسط كجزء من بحثها للحصول على درجة الدكتوراة، على صفحتين من مصحف غير معرّفتين تعودان لأواخر القرن السابع الميلادي. وقد رتبت لفحصهما باستخدام الكربون المشع في وحدة مسارع الكربون المشع في جامعة أكسفورد. قُدّر أن تاريخ المخطوطة يعود للفترة بين عامي 568 و645 ميلادي بنسبة دقة 95.4%.

وقال الدكتور والي، المتخصص البارز في المخطوطات الفارسية والتركية في المكتبة البريطانية (إن هاتين اللفافتين المكتوبتين بخط يد حجازي جميل ومقروء بشكل مدهش، تعودان بكل تأكيد إلى زمن الخلفاء الثلاثة الأوائل)، والخط الحجازي هو من الخطوط العربية التي كان يُكتب بها القرآن في القرن الأول الهجري، وهو ما يجعل الوثيقة إحدى أقدم نسخ القرآن في العالم، وقال الدكتور والي أيضا (العثور على هذه المخطوطة، بجمال محتواها الخالص وخطها الحجازي الواضح بشكل مثير، خبر يدخل السعادة إلى قلوب المسلمين).

والمخطوطة تتكون من صفحتين من المصحف الشريف وتحتوي الصفحة الأولى من المخطوطة على الآيات من الآية رقم 22 إلى الآية رقم 31 من سورة الكهف، أما الصفحة الثانية من المخطوطة فتشتمل على جزئين من النصوص بينهما فاصل أما الجزء الأول فهو عبارة عن الآيات الخمس الأخيرة من سورة مريم، والجزء الثاني من نفس الصفحة يحتوي على بدايات سورة طه.

إن هذه المخطوطة النادرة موجودة في مكتبة الجامعة منذ قرن تقريباً ولم يدرك العلماء أهميتها إلا في الوقت الحالي بعد أن قاموا بتحليلها، ويقول الباحثون في هذه الجامعة إن هذه المخطوطة قد كُتبت في عهد النبي محمد، ويؤكد الباحثون في الجامعة أن هذه المخطوطة هي أقدم نص قرآني يتم العثور عليه حتى الآن.