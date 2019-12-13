تعد عين المياه المعدنية في مدينة (دلفان) واحداً من المعالم السياحية المهمة في محافظة لرستان (غربي ايران). وهي بمثابة الماسة المتلألئة على سفوح جبال زاغروس.

تقع هذه العين على مسافة 60 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة (نورآباد) وفي وسط سلسلتي جبال (كله) و(سفيدكوه) وفي نقطة إلتقاء ثلاثة أنهر هي (كاماسياب) و(كيزه) و(سيمره). وهذا المعلم السياحي يعد من معالم السياحة العلاجية ويؤمه الآلاف من عشاق الطبيعة سنوياً.

وتقع هذه العين في سلسلة جبال (زاغروس) وفي منطقة خضراء تتمتع بمنظر طبيعي ساحر وخلاب يسحر عين كل ناظر ويداعب أحاسيسه ويثير فيه مشاعر حب الجمال والصفاء والنقاء الإلهي. ومما يضفي ثراء أكثر على الجمال والثراء الثقافي والتاريخي لهذه المنطقة وجود بقايا جسر أثري من العصر الساساني إلى جانب وجود كهف يعود تاريخه إلى عصر الكهوف.

إن كمية الماء المتدفق من عين (دلفان) للمياه الحارة هي 30 لتراً في الثانية وتبلغ درجة حرارته 60 درجة مئوية وتنبع مياهه من اعماق الأرض في سفح جبل (كله) وقد أنشأ الأهالي حوضاً صغيراً من الاسمنت في هذا المكان لغرض السباحة والإستحمام بمياه العين.

وتحتوي مياه هذه العين على مواد معدنية تساعد في علاج الآلام المزمنة لذلك فإن هناك الكثيرين ممن يؤمون هذه العين للإستحمام بمياهه المعدنية.

ويقول الدكتور محمد سيف الخبير في الصحة العامة بأن كثافة الماء في هذه العين هي 700 ملغم/ لتر وتدخل في تركيبته مواد مثل كبريتات الكالسيوم والكبريت وثاني كربنات المغنيسيوم ما يجعل من هذه المياه ذات خواص علاجية لأمراض المفاصل والإلتهابات والأمراض الجلدية.