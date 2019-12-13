  • الجمعة ١٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الجمعة , ديسمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270746 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 13:06 الاقسام: ثقافة وفن  

المخرجة "كلمكاني" تخوض تجربة جديدة في صناعة الأفلام

انطلقت المخرجة الإيرانية قصيدة كلمكاني عملية التسجيل لمشاهد أحدث فيلمها تحت عنوان "دجاج الفجر" الذي يجمع بين أنميشن وفيلم روائي حقيقي في ألمانيا.

يدور موضوع فيلم "دجاج الفجر" (مرغ سبیده دم) حول تلحين النساء وإنتاج الموسيقى النسائية وقد بدأت عملية التصوير في مدينة كولونيا على نهر الراين في ولاية شمال الراين- فيستفالن غرب ألمانيا.

وتعتزم الفنانة كلمكاني التي تخوض هذه المرة تجربة جديدة في صناعة الأفلام ان تدخل مرحلة إنتاج الرسوم المتحركة وصنع أنميشنات الفيلم بعد الانتهاء من الجزء الروائي الحقيقي من قصة الفيلم.

وتحمل قصيدة كلمكاني في جعبتها الفنية سجلاً حافلاً من الأعمال الدعائية ومقاطع الفيديو ومختلف الكليبات وهي تعتبر من الفنانات الأكثر نشاطاً في مجال إنتاج الأفلام القصيرة  طيلة السنوات الأخيرة وأبرز أعمالها الإخراجية هي "وراء الكواليس" وفيلم " إعلان البيع" الذي يعرض حاليا في فئة الفن والتجربة على شاشة سينما البلاد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: آي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8412 sec