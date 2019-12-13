انطلقت المخرجة الإيرانية قصيدة كلمكاني عملية التسجيل لمشاهد أحدث فيلمها تحت عنوان "دجاج الفجر" الذي يجمع بين أنميشن وفيلم روائي حقيقي في ألمانيا.

يدور موضوع فيلم "دجاج الفجر" (مرغ سبیده دم) حول تلحين النساء وإنتاج الموسيقى النسائية وقد بدأت عملية التصوير في مدينة كولونيا على نهر الراين في ولاية شمال الراين- فيستفالن غرب ألمانيا.

وتعتزم الفنانة كلمكاني التي تخوض هذه المرة تجربة جديدة في صناعة الأفلام ان تدخل مرحلة إنتاج الرسوم المتحركة وصنع أنميشنات الفيلم بعد الانتهاء من الجزء الروائي الحقيقي من قصة الفيلم.

وتحمل قصيدة كلمكاني في جعبتها الفنية سجلاً حافلاً من الأعمال الدعائية ومقاطع الفيديو ومختلف الكليبات وهي تعتبر من الفنانات الأكثر نشاطاً في مجال إنتاج الأفلام القصيرة طيلة السنوات الأخيرة وأبرز أعمالها الإخراجية هي "وراء الكواليس" وفيلم " إعلان البيع" الذي يعرض حاليا في فئة الفن والتجربة على شاشة سينما البلاد.