ينطلق المخرج "مجيد بركار" بعملية التصوير لمجموعة تلفزيونية بعنوان "كوكب سوريخ" المؤلف من ستين حلقة في لوكيشنات تقع في العاصمة الإيرانية طهران.

ينطلق المخرج "مجيد بركار" بعملية التصوير لمجموعة تلفزيونية بعنوان "كوكب سوريخ" المؤلف من ستين حلقة في لوكيشنات تقع في العاصمة الإيرانية طهران.

المسلسل من إنتاج مهران رسام يهدف إلى زيادة الوعي عن الصحة وشمل العائلة بين أعضاء الأسر برواية فانتازية وجاء في ملخصه ان رجل فضاء يدعى "سوريخان" يسافر من كوكب "سوريخ" إلى الأرض حيث يواجه بالصدفة مع عائلة رستمي وأسلوب حياتهم و من هنا تبدأ مغامرات رائعة تشكل قصة المسلسل ...

ويشارك في أداء أدوار هذه المجموعة التلفزيونية كل من محمد لقمانیان، مجتبی شفیعی و مهسا ایرانیان یدالله شادماني، دنیا رحیمي، ماني فیروزي، ترنم کاظمي وفنانين آخرين.