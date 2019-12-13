حققت الفتاة الايرانية الصغيرة "محيا دارابيان" في فئة الناشئين المركز الاول وتقلدت الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لتسلق الصخور الجارية في مدينة بنغلور الهندية.

واستطاعت دارابيان ان تتفوق على منافسات من اليابان وكوريا الجنوبية، وحققت محيا المركز الاول في مادة "البودرينغ" في فئة الناشئين.

وجاءت الايرانيتان الاخريتان (آيناز علوي وغزل غياثي) في المركزين الرابع والسادس على التوالي في فئة الناشئة.

وكذلك حل الايراني عليرضا بيله فروشان بالمرتبة الرابعة في فئة الشباب.