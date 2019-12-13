  • الجمعة ١٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الجمعة , ديسمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270744 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:57 الاقسام: رياضة  
الايرانبة "محيا دارابيان" تتقلد الذهبية في تسلق الصخور
ببطولة آسيا للناشئة والشباب في الهند ..

الايرانبة "محيا دارابيان" تتقلد الذهبية في تسلق الصخور

حققت الفتاة الايرانية الصغيرة "محيا دارابيان" في فئة الناشئين المركز الاول وتقلدت الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لتسلق الصخور الجارية في مدينة بنغلور الهندية.

واستطاعت دارابيان ان تتفوق على منافسات من اليابان وكوريا الجنوبية، وحققت محيا المركز الاول في مادة "البودرينغ" في فئة الناشئين.

وجاءت الايرانيتان الاخريتان (آيناز علوي وغزل غياثي) في المركزين الرابع والسادس على التوالي في فئة الناشئة.

وكذلك حل الايراني عليرضا بيله فروشان بالمرتبة الرابعة في فئة الشباب.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7206 sec