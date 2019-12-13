5 أيام فقط باتت تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس، وبدأ عشاق اللعبة حول العالم بالاستعداد للقدوم إلى أبوظبي لحضور واحدة من أقوى بطولات التنس في العالم، والتي ستقام بمجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 5 من بين أفضل 10 لاعبين تنس في العالم، وهم رافاييل نادال، المصنف الأول، ونوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني، ودانييل ميدفيديف، المصنف الخامس.

كما يشارك ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس، وجايل مونفيس، المصنف العاشر، فضلاً عن هيون تشانج، الفائز بلقب بطولة نكست جنيريشن 2017، مما يؤكد أن منافسات هذا العام ستكون الأقوى في تاريخ البطولة.

واستقطبت البطولة مشاركة ماريا شارابوفا، الفائزة بلقب جراند سلام، 5 مرات، والمتأهلة لنهائي بطولة اتحاد التنس، إضافة إلى اللاعبة الأسترالية القوية أيلا تومليانوفيتش.

وأسفرت القرعة عن عدة مواجهات مشوقة من المرجح أن تكرر إحداها نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2019، حيث يلتقي نادال وميدفيديف في اليوم الثاني من البطولة.

وفي حال تغلب ميدفيديف على هيون تشانج، في الدور ربع النهائي في اليوم الأول، فإنه سيواجه نادال في الدور نصف النهائي في اليوم الثاني 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويتأهل نادال، إلى نصف النهائي تلقائيا بوصفه المصنف الأول في العالم.

وفي النصف الثاني من القرعة، سيدافع نوفاك ديوكوفيتش، عن لقبة ويواجه الفائز في مباراة ستيفانوس تسيتسيباس وجايل مونفيس، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وعن فئة السيدات، فمن المقرر أن تلتقي شارابوفا بتومليانوفيتش، في مباراة حماسية مساء اليوم الأول للبطولة، ولا تقف مواهب التنس عند هذا الحد، ويمكن للجمهور ترقب بعض الأنشطة الفريدة من اللاعبين السابقين الذين تحولوا لمدربين في مباراة مميزة.

وتزخر هذه البطولة الاستثنائية بأجواء احتفالية فريدة لتكون الفرصة الأمثل لرؤية النخبة من رياضيي التنس والاستمتاع خارج الملعب في قرية التنس، والتي تشكل عوامل جذب إضافية للجمهور من الإمارات وخارجها.

وفي تعليقها، قالت بيف جريبل لوهي، أحد أشهر مشجعي التنس في العالم، والتي تزور أبوظبي للمرة العاشرة قادمة من جنوب أفريقيا لحضور البطولة: (إنها واحدة من أفضل بطولات التنس هذا العام، وأدعو جميع عشاق التنس للمسارعة إلى حجز التذاكر والاستمتاع بكل ما تزخر به من مواجهات مشوقة).

وأضافت: (منذ زيارتي الأولى إلى أبوظبي لحضور تلك البطولة، التي عشقتها كما عشقت المدينة، التي تتمتع بأجواء استثنائية تجعلها الوجهة العائلية الأمثل مع أنشطة ووجهات مخصصة للأطفال).