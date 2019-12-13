استقالت فيكتوريا أجار المتسابقة البريطانية السابقة في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، من منصبها في لجنة الرياضيين بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، بسبب تعامل المنظمة مع فضيحة المنشطات الروسية.

وأوقفت وكالة وادا، روسيا من المشاركة في جميع الأحداث الرياضية الكبيرة لأربع سنوات بسبب التلاعب في عينات الرياضيين، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام مشاركة الرياضيين في أولمبياد طوكيو 2020 كمستقلين تحت العلم الأولمبي.

ووصفت اللجنة الأولمبية الروسية، العقوبات بأنها "غير منطقية"، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين إن بلاده قد تطعن ضد قرار وادا.

وقالت أجار صاحبة برونزية التجديف في أولمبياد بكين 2008 إن وادا لم تفعل الكافي ولم تف بوعودها بفرض حظر كامل على الرياضيين الروس.

وكتبت أجار على تويتر (أشعر أن وادا لم تعد موجودة. الكثير من المؤامرات والتضارب والمصالح الذاتية تسببت في قرارات سيئة والتنازلات وعدم الوفاء بالوعود).

وأضافت (آخرها الضربة القوية للرياضيين من قرار وادا بتجاهل مطالب لجنة الرياضيين بشأن حرمان روسيا من المشاركة في الأولمبياد المقبلة وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة).

وأشارت أجار، وهي واحدة من 17 عضوا في لجنة الرياضيين، إلى أن وادا رفضت نشر بيانات عديدة للجنة في موقعها.

وقالت (مفهوم إسكات الرياضيين من بين أسباب رؤيتنا الكثير من الإساءات في الرياضة. أؤمن أن لكل رياضي الحق في رياضة نظيفة، لكن في مثل هذه البيئة لا أرى أن الرياضيين الروس يملكون هذا الاختيار).

وتابعت (نعم سيعانون على المدى القصير بفرض الحظر الكامل، لكن على المدى البعيد ربما سنتمكن من المساهمة في تغيير الثقافة من أجل الأجيال الشابة).