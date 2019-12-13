أكرم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيافة ألكمار الهولندي، بالتغلب عليه برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

سجل رباعية مانشستر يونايتد، أشلي يونج في الدقيقة 53، وماسون جرينوود "هدفين" في الدقيقتين 58 و64، وخوان ماتا في الدقيقة 62.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الـ 12، بينما تجمد رصيد ألكمار عند 9 نقاط في المركز الثاني، وضمن الثنائي التأهل بالفعل إلى الدور التالي من قبل انطلاق المباراة.