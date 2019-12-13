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رقم الخبر: 270739 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:50 الاقسام: رياضة  
سيلتيكس يخسر على أرضه في دوري السلة الأمريكي

سيلتيكس يخسر على أرضه في دوري السلة الأمريكي

ألحق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، أول هزيمة بمنافسه بوسطن سيلتيكس على أرضه في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، عندما تغلب عليه 115-109.

ولم يخسر سيلتيكس في أول 10 مباريات على أرضه هذا الموسم، لكنه سقط لأول مرة بملعبه بعد الأداء المذهل من جويل إمبيد لاعب سيكسرز.

وتقدم صاحب الأرض 34-28 بنهاية الربع الأول، بعدما سجل 6 نقاط متتالية في آخر دقيقة ونصف.

واستمر تفوق سيلتيكس وبدا أنه سينهي الشوط الأول متقدما بـ 6 نقاط، لكن الرمية الثلاثية الأخيرة من جوردان هايوارد تم إلغائها لعدم تسديد الكرة قبل انطلاق شارة النهاية لتصبح النتيجة 59-56.

وجاء الربع الثالث متكافئا وأنهاه سيكسرز لصالحه متقدما بفارق نقطة واحدة بفضل تألق لاعبيه في الرميات الثلاثية.

وفرض سيكسرز هيمنته تماما في الربع الأخير وارتفع الفارق إلى تسع نقاط.

وأحرز جيسون تيتوم رمية ثلاثية ليقلص سيلتيكس الفارق إلى 110-109 قبل 27.3 ثانية من النهاية.

لكن إمبيد سجل 5 من ست رميات حرة ليحسم الفوز الثاني لسيكسرز على منافسه هذا الموسم والثالث على التوالي.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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