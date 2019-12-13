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رقم الخبر: 270738 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:50 الاقسام: رياضة  
لايتنينج يحبط بروينز في دوري هوكي الجليد

لايتنينج يحبط بروينز في دوري هوكي الجليد

تلقى بوسطن بروينز، الهزيمة الرابعة على التوالي بدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، عندما خسر 2-3 أمام مستضيفه تامبا باي لايتنينج.

وأنهى بروينز، وصيف البطل في الموسم الماضي، الشوط الأول متقدما بهدف باتريس بيرجيرون بعد نحو أربع دقائق ونصف من البداية.

لكن ستيفن ستامكوس أدرك التعادل قبل 7 دقائق و25 ثانية من نهاية الشوط الثاني.

ومنح بريدن بوينت التقدم للايتنينج في بداية الشوط الثالث، قبل أن يجعل ستامكوس النتيجة 3-1 ثم قلص جون مور الفارق للفريق الضيف.

ورغم الهزيمة ما زال بروينز في المركز الثاني في القسم الشرقي برصيد 46 نقطة متأخرا بـ 5 نقاط عن واشنطن كابيتالز المتصدر، وتقدم لايتنينج إلى المركز التاسع في الشرق برصيد 35 نقطة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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