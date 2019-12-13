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رقم الخبر: 270737 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:50 الاقسام: ثقافة وفن  
إقامة مسابقات قرآنية خاصة باليافعين لاول مرة في ايران

إقامة مسابقات قرآنية خاصة باليافعين لاول مرة في ايران

تقام المسابقات القرآنية (وحي السماء) الخاصة باليافعين (دون 16 عاما) لاول مرة في ايران برعاية دار القرآن الكريم التابعة لمؤسسة الشهيد علي زاده.

وتقام المسابقات على مرحلتين الاولى والنهائية حيث تقام المرحلة الاولى بشكل غير حضوري والنهائية بشكل حضوري.

ويرسل الراغبون بالمشاركة رسالة صوتية تتضمن تلاوة قرآنية لمدة دقيقتين على الـ"واتساب" او الـ"تلغرام" او وسائل التواصل الاجتماعي الايرانية مثل "سروش" او "ايتا" للمشاركة في المرحلة الاولى للمسابقة.

وكانت هذه المسابقات تقام على مستوى محافظة البرز /غرب طهران/ في دورتيها السابقتين لكنها تقام على مستوى البلاد للمرة الاولى.

ويستطيع الراغبون بالمشاركة الحصول على مزيد من المعلومات من العنوان الالكتروني qoranALIZADEH‌@ في وسائل التواصل الاجتماعي او الاتصال بالهاتف 989192637249+

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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