  • الجمعة ١٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الجمعة , ديسمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270736 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:50 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعة "كامبريدج" البريطانية تستضيف المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة الفارسية

جامعة "كامبريدج" البريطانية تستضيف المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة الفارسية

اقيم في جامعة كامبريدج البريطانية المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة الفارسية.

وبدا المؤتمر اعماله الخميس واستمر الى يوم امس الجمعة في كلية الدراسات الاسيوية والشرق اوسطية بجامعة كامبريدج البريطانية بمشاركة اساتذة اللغة الفارسية من ايران وبريطانيا ودول اوروبا واميركا الشمالية.

وفي المؤتمر قدم اساتذة اللغة والادب الفارسي احدث اساليب التعليم في تدريس اللغة الفارسية وكذلك التعرف على الادب الفارسي.

ويوم الخميس تحدث عدد من الاساتذة من مختلف الجامعات العالمية وتحدث يوم الجمعة عدد من اساتذة الجامعات الايرانية حول تدريس اللغة الفارسية والاساليب المبدعة فيها.

وفي تغريدة له كتب السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد حول المؤتمر: انه ومع ازدياد عدد الراغبين بتعلم اللغة الفارسية على مستوى العالم اصبح تحديث اساليب تعليم هذه اللغة اكثر اهمية يوما بعد اخر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/3015 sec