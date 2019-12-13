وبدا المؤتمر اعماله الخميس واستمر الى يوم امس الجمعة في كلية الدراسات الاسيوية والشرق اوسطية بجامعة كامبريدج البريطانية بمشاركة اساتذة اللغة الفارسية من ايران وبريطانيا ودول اوروبا واميركا الشمالية.

وفي المؤتمر قدم اساتذة اللغة والادب الفارسي احدث اساليب التعليم في تدريس اللغة الفارسية وكذلك التعرف على الادب الفارسي.

ويوم الخميس تحدث عدد من الاساتذة من مختلف الجامعات العالمية وتحدث يوم الجمعة عدد من اساتذة الجامعات الايرانية حول تدريس اللغة الفارسية والاساليب المبدعة فيها.

وفي تغريدة له كتب السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد حول المؤتمر: انه ومع ازدياد عدد الراغبين بتعلم اللغة الفارسية على مستوى العالم اصبح تحديث اساليب تعليم هذه اللغة اكثر اهمية يوما بعد اخر.