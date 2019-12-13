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رقم الخبر: 270735 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:24 الاقسام: رياضة  
طلب مشترك لتنظيم مونديال السيدات 2023

طلب مشترك لتنظيم مونديال السيدات 2023

تقدمت أستراليا ونيوزيلندا بطلب تنظيم مشترك لكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، بدعم من الحكومتين.

وأعلن البلدان عن الطلب المشترك للبطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخبا، لأول مرة الجمعة.

ومن المتوقع أن تنضم اليابان والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا إلى المنافسة على استضافة البطولة، فيما تقدمت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بطلب مشترك.

وحققت نسخة العام الحالي في فرنسا، والتي نالت الولايات المتحدة لقبها، رقما قياسيا في الحضور الجماهيري بالإضافة إلى مشاهدات لا سابق لها عبر التلفاز.

وبعد هذا النجاح، قرر الاتحاد الدولي (الفيفا) التوسع وإشراك 32 منتخبا بداية من نسخة 2023، وأعاد فتح باب التقدم بطلبات الاستضافة.

وقال ريتشارد كولبيك وزير الشباب والرياضة الأسترالي (أستراليا ونيوزيلندا تملكان تاريخا ناجحا في تنظيم مشترك لبطولات دولية رياضية آخرها الدوري العالمي للرجبي في 2017، وكأس العالم للكريكت 2015).

وأوضح جرانت روبرتسون وزير الرياضة والترفيه النيوزيلندي (نعلم أن نيوزيلندا وأستراليا يمكن أن تعملا سويا لتقديم شيء استثنائي وعالمي، كما نصنع إرثا للسيدات وكرة القدم في البلدين وآسيا والأوقيانوس).

وتنتهي مهلة التقدم بطلبات التنظيم يوم الجمعة 13/12/2019، على أن يُعلن الملف الفائز في مايو/آيار المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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