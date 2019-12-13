  • الجمعة ١٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الجمعة , ديسمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270734 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:24 الاقسام: رياضة  
اقامة مسابقات المصارعة الدولية للاطفال في ايران

اقامة مسابقات المصارعة الدولية للاطفال في ايران

بدأت يوم الاربعاء منافسات بطولة الاطفال الدولية للمصارعة، في الفئتين الحرة والرومانية، بمحافظة قزوين ، وبمشاركة 8 منتخبات اجنبية و6 فرق محلية.

وتضم المنتخبات الاجنبية المشاركة في هذه البطولة مصارعين من دول ارمينيا وقرغيزيا واذربيجان وتركمانستان.

وفي فئة المصارعة الحرة يتنافس 13 مصارعا للوزن 41 كغ، و9 مصارعين في الوزن 48 كغ، وفي وزن 57 كغ 13 مصارعا، وللوزن 68 كغ 10 مصارعين، و6 آخرون في وزن الـ 85 كغ.

وجرت منافسات المصارعة الرومانية في اطار بطولة الاطفال الدولية للمصارعة المقامة في قزوين، بين الاوزان 38 كغ (11 مصارعا)، و44 كغ (9 مصارعين)، و52 كغ (14 مصارعا)، و11 مصارعا للوزن 62 كغ، الى جانب 8 آخرين في وزن الـ 75 كغ.

واستمرت منافسات هذه البطولة لمدة ثلاثة ايام، حيث تختتم فعالياتها اليوم الجمعة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0871 sec