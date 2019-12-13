بدأت يوم الاربعاء منافسات بطولة الاطفال الدولية للمصارعة، في الفئتين الحرة والرومانية، بمحافظة قزوين ، وبمشاركة 8 منتخبات اجنبية و6 فرق محلية.

وتضم المنتخبات الاجنبية المشاركة في هذه البطولة مصارعين من دول ارمينيا وقرغيزيا واذربيجان وتركمانستان.

وفي فئة المصارعة الحرة يتنافس 13 مصارعا للوزن 41 كغ، و9 مصارعين في الوزن 48 كغ، وفي وزن 57 كغ 13 مصارعا، وللوزن 68 كغ 10 مصارعين، و6 آخرون في وزن الـ 85 كغ.

وجرت منافسات المصارعة الرومانية في اطار بطولة الاطفال الدولية للمصارعة المقامة في قزوين، بين الاوزان 38 كغ (11 مصارعا)، و44 كغ (9 مصارعين)، و52 كغ (14 مصارعا)، و11 مصارعا للوزن 62 كغ، الى جانب 8 آخرين في وزن الـ 75 كغ.

واستمرت منافسات هذه البطولة لمدة ثلاثة ايام، حيث تختتم فعالياتها اليوم الجمعة.