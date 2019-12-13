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رقم الخبر: 270733 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:24 الاقسام: رياضة  
دعوة حكم إيراني ليحكّم في دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة
لأول مرة ..

دعوة حكم إيراني ليحكّم في دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة

قال رئيس إدارة شؤون الرياضة والشباب في مهاباد بمحافظة كردستان (غرب): تم دعوة الحكم الايراني (اكو كريمي)، عضو اتحاد كرة الطائرة الإيرانية، ليحكم في دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة.

وأوضح "قرني مصطفى بور" في مقابلة مع إرنا يوم الأربعاء: تم تعيين الحكم الإيراني البارز كريمي، وهو حاليا عضو في نادي لوبلياناى للكرة الطائرة / سلوفينيا، من قبل لجنة التحكيم التابعة لاتحاد الكرة الطائرة في سلوفينيا، ليحكم مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة.

وأضاف مصطفى بور: أن كريمي يحكم حاليا مباريات دوري الدرجة الأولى للأندية السلوفينية في فئتي الرجال والسيدات.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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