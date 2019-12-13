|رقم الخبر: 270733
|تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019
|الوقت: 12:24
|الاقسام: رياضة
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دعوة حكم إيراني ليحكّم في دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة
قال رئيس إدارة شؤون الرياضة والشباب في مهاباد بمحافظة كردستان (غرب): تم دعوة الحكم الايراني (اكو كريمي)، عضو اتحاد كرة الطائرة الإيرانية، ليحكم في دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة.
وأوضح "قرني مصطفى بور" في مقابلة مع إرنا يوم الأربعاء: تم تعيين الحكم الإيراني البارز كريمي، وهو حاليا عضو في نادي لوبلياناى للكرة الطائرة / سلوفينيا، من قبل لجنة التحكيم التابعة لاتحاد الكرة الطائرة في سلوفينيا، ليحكم مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة.
وأضاف مصطفى بور: أن كريمي يحكم حاليا مباريات دوري الدرجة الأولى للأندية السلوفينية في فئتي الرجال والسيدات.
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