قال رئيس إدارة شؤون الرياضة والشباب في مهاباد بمحافظة كردستان (غرب): تم دعوة الحكم الايراني (اكو كريمي)، عضو اتحاد كرة الطائرة الإيرانية، ليحكم في دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة.

وأوضح "قرني مصطفى بور" في مقابلة مع إرنا يوم الأربعاء: تم تعيين الحكم الإيراني البارز كريمي، وهو حاليا عضو في نادي لوبلياناى للكرة الطائرة / سلوفينيا، من قبل لجنة التحكيم التابعة لاتحاد الكرة الطائرة في سلوفينيا، ليحكم مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة.

وأضاف مصطفى بور: أن كريمي يحكم حاليا مباريات دوري الدرجة الأولى للأندية السلوفينية في فئتي الرجال والسيدات.