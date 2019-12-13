فازت صاحبة الميدالية الفضية في ألعاب البارآسيوية 2018 في جاكرتا ، امام منافستها من تونس في تركيبة منتخب قارة آسيا.

وبدأت مسابقات الشطرنج للمعاقين بين القارات برعاية (FIDE) في العاصمة التركية أنقرة، حيث شاركت خمسة فرق من آسيا وأفريقيا والأمريكتين وأوروبا وفريق واحد من راعي المباريات، في البطولة، حيث يتكون كل فريق من خمسة لاعبين من الصم والمكفوفين والمعاقين جسديا .

وفي المباراة الأولى، هزم الفريق الآسيوي الفريق الأفريقي بنتيجة 3/5 امام 2/5 حيث تمكنت اللاعبة الايرانية "مليحه صفايي" من التفوق على منافستها التونسية.

وتحمل صفايي الميدالية الفضية لألعاب جاكرتا الآسيوية للمعاقين، وهي عضوة في الفريق الإيراني للاعبي الشطرنج المكفوفين وضعيفي البصر وتتنافس في الفئة 1B.