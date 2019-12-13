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رقم الخبر: 270732 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:24 الاقسام: رياضة  
فوز لاعبة الشطرنج الإيرانية المكفوفة على نظيرتها من تونس
في المسابقات الدولية للمعاقين بين القارات ..

فوز لاعبة الشطرنج الإيرانية المكفوفة على نظيرتها من تونس

فازت صاحبة الميدالية الفضية في ألعاب البارآسيوية 2018 في جاكرتا ، امام منافستها من تونس في تركيبة منتخب قارة آسيا.

وبدأت مسابقات الشطرنج للمعاقين بين القارات برعاية  (FIDE) في العاصمة التركية أنقرة، حيث شاركت خمسة فرق من آسيا وأفريقيا والأمريكتين وأوروبا وفريق واحد من راعي المباريات، في البطولة، حيث يتكون كل فريق من خمسة لاعبين من الصم والمكفوفين والمعاقين جسديا .

وفي المباراة الأولى، هزم الفريق الآسيوي الفريق الأفريقي بنتيجة 3/5  امام 2/5 حيث تمكنت اللاعبة الايرانية "مليحه صفايي" من التفوق على منافستها التونسية.

وتحمل صفايي الميدالية الفضية لألعاب جاكرتا الآسيوية للمعاقين، وهي عضوة في الفريق الإيراني للاعبي الشطرنج المكفوفين وضعيفي البصر وتتنافس في الفئة 1B.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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