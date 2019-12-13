|رقم الخبر: 270731
|تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019
|الوقت: 12:24
|الاقسام: رياضة
|
في الجولة التاسعة من البطولة الدولية المقامة في اسبانيا ..
لاعبة الشطرنج الايرانية "مبينا علي نسب" تمتنع عن مواجهة اسرائيلية
أمتنعت لاعبة الشطرنج الايرانية "مبينا علي نسب" عن مواجهة ممثلة الكيان الاسرائيلي في منافسات البطولة الدولية المقامة في أسبانيا.
وآثرت اللاعبة الايرانية الانسحاب من الجولة التاسعة للبطولة الخميس، انتصارا للقضية الفلسطينية، ومعارضة بذلك التطبيع الرياضي مع الكيان الاسرائيلي.
يشار الى أن اللاعبة "مبينا" المصنفة 2324 عالميا اجتازت بالمرحلة الثامنة منافستها الهندية المصنفة 2234 ، علما أنها تأهلت لهذه المرحلة بـ 5 تعادلات وفوز وخسارة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر