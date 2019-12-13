في الجولة التاسعة من البطولة الدولية المقامة في اسبانيا .. لاعبة الشطرنج الايرانية "مبينا علي نسب" تمتنع عن مواجهة اسرائيلية أمتنعت لاعبة الشطرنج الايرانية "مبينا علي نسب" عن مواجهة ممثلة الكيان الاسرائيلي في منافسات البطولة الدولية المقامة في أسبانيا.