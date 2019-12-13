التقى السفير الإيراني لدى روسيا "مهدي سنائي" مع نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف"،وأكد الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا اليوم الجمعة، أشارت خلاله الى اللقاء الذي جرى بين إيغور مورغولوف ومهدي سنائي بمناسبة انتهاء فترة مهامه سفيرا للجمهورية الإسلامية في موسكو.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الثنائية، مؤكدين على الرغبة المتوفرة لدى البلدين في تعميق الحوار السياسي الثنائي، وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية، والعلاقات الإنسانية الشعبية بين سكان مختلف المناطق في إيران وروسيا.

من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية الروسي بالجهود الحثيثة التي بذلها السفير الإيراني مهدي سنائي في سياق تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران.