أعلن القائد في الحرس الثوري الايراني "عظيم ابراهيم بور" عن انجاز الحرس الثوري مشاريع تنموية في اطار مكافحة الحرمان في حوالي 3000 قرية في مختلف انحاء البلاد.

وقال قائد مقر "التقدم والتنمية والاعمار" التابع لفيلق "فتح" للحرس الثوري في محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران)، فی کلمته امس الخميس خلال ملتقى اقیم لتكريم ذكرى الشهداء، ان هذه المشاريع انجزت في اطار 5 مجالات خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة في القرى الاقل نمو في مختلف محافظات البلاد.

واوضح بان هذه المشاريع تشمل البنية العمرانية وتوفير فرص العمل والمجالات الثقافية والاجتماعية والتربية والتعليم ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية.

واكد "ابراهيم بور" بان المشاريع التنموية ستتضاعف خلال الاعوام القادمة في القرى الاقل نموا في البلاد.



