  • الجمعة ١٥ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الجمعة , ديسمبر 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270726 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2019 الوقت: 12:20 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري الايراني ينفذ آلاف المشاريع التنموية في قرى البلاد

الحرس الثوري الايراني ينفذ آلاف المشاريع التنموية في قرى البلاد

أعلن القائد في الحرس الثوري الايراني "عظيم ابراهيم بور" عن انجاز الحرس الثوري مشاريع تنموية في اطار مكافحة الحرمان في حوالي 3000 قرية في مختلف انحاء البلاد.

وقال قائد مقر "التقدم والتنمية والاعمار" التابع لفيلق "فتح" للحرس الثوري في محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران)، فی کلمته امس الخميس خلال ملتقى اقیم لتكريم ذكرى الشهداء، ان هذه المشاريع انجزت في اطار 5 مجالات خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة في القرى الاقل نمو في مختلف محافظات البلاد.

واوضح بان هذه المشاريع تشمل البنية العمرانية وتوفير فرص العمل والمجالات الثقافية والاجتماعية والتربية والتعليم ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية.

واكد "ابراهيم بور" بان المشاريع التنموية ستتضاعف خلال الاعوام القادمة في القرى الاقل نموا في البلاد. 


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/5393 sec