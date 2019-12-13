قال القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي" : ان المؤامرات الخبيثة التي حاكها الاعداء للمساس بامن الجمهورية الاسلامية الايرانية باءت بالفشل؛ مضيفا : ينبغي علينا ان نشكر الله ليل نهار ونثمن جهود وتضحيات القوات المسلحة والمنتسبين الى قوى الامن الداخلي على ذلك.

واشاد اللواء موسوي خلال اللقاء اليوم الخميس مع قائد قوى الامن الداخلي "العميد حسين اشتري"، اشاد بجهوده وكافة المنتسبين الى قوى الامن الداخلي في سياق احتوائه المقتدر والذكي للاحداث الاخيرة؛ قائلا : ان قوى الامن الداخلي تعد رمزا للامن في البلاد.

واكد قائد الجيش، ان الاعداء عمدوا الى وضع مؤامرات ومخططات بغيضة جدا من اجل المساس بامن الجمهورية الاسلامية، لكن بفضل الباري تعالى وجهود القوات المسلحة والاجهزة الامنية في البلاد تم احباطها جميعا.

وتابع : نحن نتمسك بالجمهورية الاسلامية ونهج الولاية والثورة مهما كان الثمن، وقد تمكنا بوحدتنا وتماسكنا من احباط محاولات الاستكبار في المساس بنا.