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رقم الخبر: 270709 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2019 الوقت: 19:12 الاقسام: دوليات  
روسيا: تركيا تتعرض لضغط غير مقبول من قبل الولايات المتحدة

روسيا: تركيا تتعرض لضغط غير مقبول من قبل الولايات المتحدة

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تمارس ضغطا غير مقبول على تركيا بسبب شرائها منظومات صواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400" من روسيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "العلاقات الثنائية بين دولتين ذاتي سيادة، لا تتطلب أي تعليق من قبل طرف ثالث، لكن في هذه الحالة، رصدنا بين الادعاءات المسموعة خلال هذا الجدل حديثا عن بلادنا".
وتابعت: "نعتبر هذا الجدل غير مقبول لأن الحديث هنا يدور عن ضغط عملي. وهناك أمثلة لممارسة واشنطن ضغوطا مشابهة على دائرة كبيرة من الدول. وهذه القضية لا تشمل فقط تركيا وإس-400 والمواضيع المتعلقة بروسيا".
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن "سياسة الضغط عبر العقوبات أو سياسة التخويف غير مقبولة في نظام الإحداثيات القائم للعلاقات الدولية".
ويأتي هذا التصريح تعليقا على مصادقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على تركيا وقطاعها المالي على خلفية شرائها منظومات "إس-400" الروسية وإطلاقها يوم 9 أكتوبر الماضي عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا.
ومن المقرر الآن أن ينظر في الوثيقة مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس النواب في أواخر أكتوبر.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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