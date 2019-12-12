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رقم الخبر: 270708 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2019 الوقت: 15:20 الاقسام: محليات  
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم زيارة ايران

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم زيارة ايران

اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي" لقاءه الاسبوع الماضي مع ممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية بفيينا؛ قائلا : ان الجانبين بحثا في هذا اللقاء حول زيارتي القادمة الى ايران.
جاء ذلك في حوار اجرته قناة "سبوتنيك" الاخبارية مع غروسي الذي وصف مباحثاته مع الايرانيين في فيينا الاسبوع الاماضي بانها كانت ايجابية للغاية.
واضاف : بطبيعة الحال ينبغي عليّ ان اقوم بزيارة طهران في فترة ما واتفقد الامكانيات هناك؛ نحن لم نتفق حول تاريخ الزيارة بعد، لكننا اكدنا على مناقشته في وقت قريب جدا.
ولفت المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى ان تعيينه في هذا المنصب مؤشر على ضرورة التواصل المباشر مع كبار المسؤولين الايرانيين، و"عليه فإن اللقاء مع مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي شكّل الخطوة الايجابية الاولى في هذا السياق".
وتابع : انني اعتقد بان هذا اللقاء كان ايجابيا للغاية، ذلك ان كلا الجانبين، اكدنا التزامنا بالتعاون البناء والايجابي فيما بيننا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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