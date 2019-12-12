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رقم الخبر: 270706 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: محليات  
قائد القوة البحرية يلتقي نظيره القطري في الدوحة

قائد القوة البحرية يلتقي نظيره القطري في الدوحة

وصل الادميرال حسين خانزادي قائد القوة البحرية التابعة للجيش الايراني الى العاصمة الدوحة واجتمع مع قائد القوة البحرية القطري مساء الاربعاء.
جاء ذلك عقب زيارة الادميرال خانزادي الى كراتشي واجتماعه بقيادات عسكرية باكستانية يوم الاربعاء.
وأشار الادميرال خانزادي في اجتماع الدوحة الى ترأس القوة البحرية الايرانية اجتماع قادة القوات البحرية المطلة على المحيط الهندي “أيونز”، داعيا قطر للمشاركة بمناورات أيونز المقرر اجراؤها في شمال المحيط الهندي حتى نهاية العام.
وأستطرد أن ايران وعمان تجريان تدريبات بحرية مشتركة سنويا بمجال الاغاثة والانقاذ، مبينا أنها هذه التمرينات المشتركة تستهدف ترقية المستوى التنسيقي بين القوتين البحريتين بغية تعزيز الامن البحري المشترك وتحسين التنسيق وتبادل الخبرات، داعيا دولة قطر الصديقة والجارة للمشاركة بهذه التدريبات.
وأكد قائد سلاح البحرية الايرانية على التعاون التدريبي في اطار التبادل خبرات الضباط بمستوى “دافوس” (جامعة القيادة والاركان التابعة للجيش الايراني)، كما دعا الضباط القطريين للافادة من امكانيات ايران التدريبية العالية.
من جهة رحب قائد القوة البحرية القطرية بحضور السفن العسكرية القطرية في الموانئ الايرانية وبالعكس مؤكدا ضرورة التعامل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.
يشار الى أن المباحثات شملت تجديد مذكرة التعاون بين القوة البحرية القطرية والايرانية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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