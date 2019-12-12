  • الخميس ١٤ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الخميس , ديسمبر 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270705 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: دوليات  
اليوم في بريطانيا.. انتخابات مبكرة دعا إليها جونسون

اليوم في بريطانيا.. انتخابات مبكرة دعا إليها جونسون

فتحت عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الخميس لاستقبال الناخبين البريطانيين الذين يختارون أعضاء البرلمان في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، سعيا لتحقيق أغلبية وإتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال جونسون في مقطع فيديو للناخبين: “صوتوا لحزب المحافظين .. وأنجزوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وادفعوا بلدنا إلى الأمام”.
وأطلق جونسون حملته على وعود بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون ثان/يناير وخفض الضرائب مع تمويل التحسينات في خدمات الصحة والتعليم والشرطة والسكك الحديدية.
ووعد جونسون 55/ عاما/ بالحد من الهجرة والتفاوض حول اتفاقات تجارية بعد بريكست مع الولايات المتحدة ودول أخرى غير أوروبية.
ومن المتوقع أن يشارك في الانتخابات حوالي ثلثي الناخبين المؤهلين، أو أكثر من 30 مليون شخص.
ويعتقد معظم المحللين أن الأغلبية البرلمانية المريحة للمحافظين ستكون النتيجة المحتملة بشكل أكبر.
ومع ذلك ، إذا أدت الانتخابات إلى برلمان معلق ، فإن حزب العمال المعارض الرئيسي يمكن أن يفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة أقلية بدعم من الحزب الوطني الاسكتلندي الأصغر وربما الديمقراطيين الأحرار
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 17/4759 sec