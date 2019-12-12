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رقم الخبر: 270704 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2019 الوقت: 14:17 الاقسام: اقتصاد  
ندوة في بوخارست للتعريف بالفرص التجارية والاقتصادية الايرانية

ندوة في بوخارست للتعريف بالفرص التجارية والاقتصادية الايرانية

عقدت غرفة التجارة والصناعة الايرانية ندوة في مقر غرفة التجارة للعاصمة الرومانية بوخارست للتعريف بالفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتوفرة لدى ايران.
وفي الندوة التي عقدت امس الاربعاء قدم السفير الايراني مرتضى ابوطالبي شرحا مسهبا لاوضاع الاقتصاد الايراني واشار الى الموقع الجيوسياسي لايران في منطقة غرب اسيا، معتبرا ايران حلقة الوصل بين الشرق والغرب.
واشار الى حاجة رومانيا للقوى العاملة وبالمقابل توفر الكوادر الشبابية المتخصصة في ايران والجاهزة للعمل في رومانيا ، لافتا الى الاتفاقية قيد التوقيع بين وزارتي العمل في البلدين والتي يمكنها تسهيل دخول القوى العاملة الايرانية الى رومانيا.
كما قدم ابوطالبي عرضا لاجمالي الناتج الوطني الايراني ووتيرته النامية وقال، ان نمو الناتج الوطني في البلاد يعود لنمو الخدمات والسلع غير النفطية.
ولفت السفير الايراني الى الانخفاض الملحوظ لدور النفط والمنتوجات النفطية في الناتج الوطني واضاف، ان اقتصاد ايران ورغم الحظر الاحادي ، قد عبر من المرحلة التقليدية المعتمدة على النفط ودخل مرحلة متقدمة وهو الان في طور الوصول الى المرحلة الرقمية.
وقال ابوطالبي، اننا نسعى لبلورة الشبكة الوطنية الايرانية للمعلومات والتي لها فروع متعددة من ضمنها الشبكة الوطنية التجارية ، وان امكانيات رومانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات يمكنها ان تساعد ايران كثيرا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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