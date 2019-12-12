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رقم الخبر: 270702 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2019 الوقت: 12:14 الاقسام: عربيات  
أمل البحرينية ردّا على تطبيع المنامة مع تل أبيب: محتل يطبع مع محتل

أمل البحرينية ردّا على تطبيع المنامة مع تل أبيب: محتل يطبع مع محتل

أدانت جمعية العمل الإسلامي “أمل” البحرينية وبشدة دعوة الصهاينة المحتلين لمؤتمر التطبيع مع العدو الصهيوني الذي استضافه آل خليفة تحت عنوان “…الحرية الدينية…” بمشاركة صهيونية بارزة، معتبرة ذلك استخفافا بشعب البحرين.
وجاء في بيان الجمعية البحرينية:
بسم الله الرحمن الرحيم
{فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً}..
جمعية العمل الإسلامي “أمل” تدين وبشدة دعوة الصهاينة المحتلين – الذين لم يفوا لله وأنبيائه – لمؤتمر التطبيع مع العدو الصهيوني الذي استضافه آل خليفة تحت عنوان “…الحرية الدينية…” بمشاركة صهيونية بارزة، وتعتبر ذلك استخفافا بشعب البحرين الذي يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني، ولا يرحب بالصهاينة على أرضه وهم يحتلون أرضنا العربية، ويهددون أشقائنا العرب، ويقتلون اخوتنا الفلسطينين ويهجرونهم من أرضهم ويمعنون في ظلمهم..
إن استقبال حاكم البحرين المحتل لرئيس الكيان الصهيوني السابق “موشيه عمار” المحتل، هو تطبيع المجرمين المحتلين مع بعضهم، ولا علاقة لشعب البحرين به جملةً وتفصيلاً، ونؤكد وقوفنا الدائم مع قضايا أمتنا الأساسية ومنها قضية فلسطين المغتصبة..
ونؤكد أن سلطات آل خليفة المغتصبة لإرادة شعبنا وقراره لا تمثل شعبنا، ومن حق شعبنا المطالبة بنظام ديمقراطي عادل يمثله ويجسد إرادته وطموحاته، ويطرد المحتلين..
وإن غداً لناظره قريب..
جمعية العمل الاسلامي “أمل”
المنامة – البحرين المحتلة
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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