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رقم الخبر: 270701 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2019 الوقت: 11:35 الاقسام: محليات  
أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يلتقي عوائل ضحايا أحداث الشغب الاخيرة

أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يلتقي عوائل ضحايا أحداث الشغب الاخيرة

التقى امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني ومستشار قائد الثورة الاسلامية الادميرال “علي شمخاني” صباح اليوم الخميس، عوائل ضحايا أحداث الشغب الاخيرة التي وقعت في مناطق غرب العاصمة طهران.
خلال هذا اللقاء الذي تم ضمن أجواء صميمية، أعرب شمخاني عن تضامن ومواساة مسؤولي البلاد مع عائلات الضحايا.
وأكد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني أنه لن يدخر جهداً من شأنه التخفيف عن معاناة ذوي وعوائل الشهداء، مشيراً إلى أنه سيتم حشد جميع الطاقات الوطنية للاسراع في تعويض عوائل الشهداء.
وقال شمخاني لعوائل الشهداء: أكثر من 85 بالمئة من ضحايا الاحداث الاخيرة في المناطق المحيطة بطهران لم يكن لهم أي مشاركة بالاحتجاجات وتم قتلهم بشكل مشبوه بأسلحة بيضاء ونارية مهرّبة، لهذا دون أدنى شك أقدم المندسون على القيام بهذا الامر ضمن سيناريو إجرامي.
وأوضح شمخاني بأن الجهات المختصة تقوم بالتحقيق في هذه الجرائم للوصول الى القتلة والقبض عليهم ومحاسبتهم، قائلا: يتوجب على المحافظين في جميع أنحاء البلاد، في ضوء الاوامر الجادة لقائد الثورة والإجراءات المعلنة، وكذلك الصلاحيات الخاصة التي منحها لهم رئيس البلاد، القيام بإجراءات جهادية والاسراع في معالجة أوضاع عوائل شهداء الأحداث الاخيرة، وتعويضهم عن هذه الخسارة المفجعة من خلال المتابعة الدقيقة والتنسيق.
 
 
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مصدر الخبر: نورنيوز
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