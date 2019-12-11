رفض البيان الختامي للدول الضامنة لصيغة أستانة حول سوريا، المنعقدة في العاصمة الكازاخية نورسلطان، الأربعاء، محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سوريا، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وأدان البيان الختامي لمحادثات أستانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، داعياً إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا وضمان حقهم في العودة، مؤكّداً على "وحدة واستقلالية وسيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية".

وأشار البيان إلى الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، وأكّد معارضة النقل غير المشروع لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود إلى سوريا.

البيان الختامي رفض محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سوريا بذريعة "مكافحة الإرهاب"، وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء "زيادة التواجد والنشاط الإرهابي لهيئة التحرير الشام في منطقة خفض التصعيد"، وأشار إلى أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في آذار مارس 2020.

وانطلقت الثلاثاء في العاصمة الكازاخية نورسلطان، الجولة الـ 14 من محادثات أستانة حول سوريا، بمشاركة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة، ووفد الأمم المتحدة بصفة مراقب، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وتُبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانة (نور سلطان حالياً)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

إلى ذلك أعرب رئيس وفد المعارضة السورية لمحادثات أستانة أحمد طعمة، عن دعمه بقوة لتوغل الجيش التركي شمال بلاده ضمن عملية "نبع السلام"، معتبراً أن هذه العملية تحقق أهدافاً استراتيجية بسوريا، وأشار طعمة الذي ترأس حكومة المعارضة السورية في الخارج سابقاً، إلى أن دعمهم (أي المعارضة) لعملية "نبع السلام" في سوريا راجع لكونها تحقق أهدافاً استراتيجية في وحدة الأراضي السورية.

وقال طعمة الأربعاء في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش محادثات أستانة حول سوريا "نحن دعمنا بقوة عملية نبع السلام لأنها تحقق أهدافاً استراتيجية بالنسبة لنا تتمثل بوحدة الأراضي السورية، وتحقق عودة أكبر قدر ممكن من اللاجئين السوريين إلى مناطق سكنهم وهذا بحد ذاته شيء إيجابي ويساهم في عملية الحل السياسي والانتقال السياسي في سوريا"​​​.

في سياق آخر، أعادت وحدات من الجيش السوري، الأربعاء، فتح الطريق الدولي الرابط بين الحسكة وحلب، فيما أسقط الجيش السوري طائرة مسيرة للتكفيريين شمال غرب حماة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه تم إعادة فتح الطريق الدولي الحسكة-حلب أمام حركة النقل والسير بعد استكمال انتشار وحدات الجيش السوري عليه.

وكانت وحدات الجيش السوري ثبتت يوم الجمعة الماضي نقاطاً جديدة على الطريق الدولي الحسكة-حلب، بعد أن كان مرتزقة الاحتلال التركي قطعوه في وقت سابق.

وفي سياق منفصل أفاد مراسل سانا بأن الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل تابعة للتكفيريين في بلدة الفريكة في سهل الغاب شمال غرب حماة.

من جهته أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن من الضروري تحرير إدلب بالكامل من الإرهابيين واستعادة سيطرة الحكومة السورية عليها.

لافروف الذي التقى الرئيس الأميركي في واشنطن أشار في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره مايك بومبيو إلى أن تركيا لم تتمكن بعد من فصل المعارضة السورية المسلحة عن إرهابيي جبهة النصرة في إدلب.

ويذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الروسي إلى العاصمة الأميركية منذ لقائه الأخير مع ترامب في البيت الأبيض عام 2017.

*المبعوث الروسي إلى سوريا: قمة اسطنبول لن تنجح بدون مشاركة روسيا

من جهة اخرى اعتبر مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن القمة الرباعية التي يخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقدها في اسطنبول في فبراير المقبل، لن تثمر في ظل غياب روسيا.

وقال لافرينتيف خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة الـ14 للمباحثات بـ"صيغة أستانة" في العاصمة الكازاخية نور سلطان الأربعاء: "يجب أن تكون روسيا حاضرة على أي حال لدى بحث أي مسائل تتعلق بالتسوية السورية، لأن روسيا لاعب محوري على الساحة السورية، ولديها علاقات جيدة مع الحكومة السورية".

وأضاف: "أعتقد أن هذا الموضوع قد يثار خلال زيارة رئيسنا إلى تركيا مطلع يناير. أظن أن أردوغان سيتطرق إلى هذه النقطة"، مشيرا إلى أن روسيا لم تتلق بعد دعوة للمشاركة في القمة.

وشدد لافرينتيف على أنه "في ظل غياب روسيا، لن يكون الأمر مثمرا بما فيه الكفاية، ومن غير الصائب توقع أن يخرج مثل هذا المؤتمر بنتيجة إيجابية".

وسبق أن أعلن الرئيس التركي في أعقاب الاجتماع الذي عقده مع زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا على هامش قمة حلف الناتو مطلع الشهر الجاري، أن قمة ثانية بنفس الصيغة ستستضيفها اسطنبول في مارس المقبل.

وقال رئيسا وفدي إيران والحكومة السورية إلى مباحثات أستانة في وقت سابق من الاربعاء أن عاصمتيهما لم تتلقيا دعوة للمشاركة في مؤتمر اسطنبول المرتقب.

وفي السياق، أشار لافرينتيف إلى أن الاتفاقات الروسية التركية بشأن منطقة آمنة في شمال شرق سوريا في أعقاب عملية "نبع السلام" التركية هناك، يجري تنفيذها، وهي تسهم بشكل ملموس في إحلال الاستقرار في المنطقة.

وفي ما يتعلق بوجود قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي في سوريا، أكد لافرينتيف ضرورة انسحابها، مشيرا إلى أن هذا يمثل ربما المفتاح الوحيد لإيجاد تسوية نهائية للخلافات القائمة بين الأكراد والحكومة في دمشق.