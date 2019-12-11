شنت قوّات الإحتلال الإسرائيلي الأربعاء حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 11 فلسطينياً من بينهم الصحافية والناشطة في مجال الأسرى بشرى الطويل.

وبعد 6 أيّام من الإفراج عن القيادي في حركة حماس جمال الطويل، اعتقلت قوّات الإحتلال ابنته أثناء حملة مداهمة وحشية لمنزله في حيّ أمّ الشرايط في البيرة حيث داهم الإحتلال أيضاً عدداً من البيوت المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الصحافية بشرى الطويل المعتقلة للمرة الرابعة لم تلتقِ في السنوات الأخيرة بوالدها لفترات طويلة باعتبارهما يتبادلان الإعتقالات طيلة هذه الفترة.

ووفق الصحافية سارة سويلم، أعلنت بشرى الإضراب عن الطعام والشراب فور اعتقالها.

كذلك اعتقلت قوّات الإحتلال عدداً من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية للبيرة حيث تصدّى لها الفلسطينيون وألقوا زجاجات حارقة باتجاه آلياتها، إلّا أنّ هذه القوّات قابلتهم بإطلاق الرصاص المطاطيّ ما أدّى إلى إصابة شابين بجروح.

أمّا في القدس المحتلة، اقتحمت قوّات الإحتلال مخيم شعفاط في المدينة وداهمت عدداً من المنازل مطلقةً قنابل الغاز على المتصدّين الفلسطينيين.

هذا وأصيب شاب فلسطيني خلال توجهه للعمل في الداخل المحتل، الأربعاء، برصاص قوات العدو الصهيوني، على البوابة العسكرية المقامة على جدار الفصل العنصري شمال طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب حازم لحلوح من بلدة عرابة أصيب بالساق بعد إطلاق جنود العدو النار عليه عند بوابة باقة الشرقية ونقل الى مستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين لتلقي العلاج.

يذكر أن 5 شبان فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات العدو في ذات المنطقة يوم الثلاثاء.

وفي سياق منفصل استولت قوات العدو الصهيوني، على سيارة مواطن فلسطيني من قرية مراح رباح جنوب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات العدو داهمت منزل المواطن أحمد قاسم الشيخ، وفتشته، ثم استولت على سيارته.

من جانبها استنكر عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس الدكتور باسم نعيم، الأربعاء، زج الحركة في الانتخابات البريطانية المزمع إجرائها غدا الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري.

وأشار نعيم في البيان نقلته "فلسطين الآن" أن حركته لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددا على أن حماس ليست طرفا في أي صراع داخلي.

وعبر عن مطالبة حركته لأي رئيس وزراء قادم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال.

وأكد أن ليس للحركة أي ممثلين في بريطانيا، والاتهامات للحركة بالتدخل في الانتخابات ودعم زعيم المعارضة السيد جيرمي كوربن ليس لها أساس من الصحة.

ولفت إلى أن مواقع إعلامية إسرائيلية ومنظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا هي التي تقف وراء هذه المزاعم؛ لشعورها أن جيرمي كوربن أكثر إنصافًا في سياساته الخارجية، ولأنه أعلن في برنامجه الانتخابي بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه".

إلى ذلك فتحت زوارق العدو الصهيوني الحربية، الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة "صفا" بقيام الزوارق الحربية للعدو في ساعات الفجر الأولى بإطلاق النار تجاه مراكب الصيادين في المنطقة المسموح بها بالصيد، مما أجبرهم على مغادرة البحر خوفًا على حياتهم.

ورغم إعلان العدو المزعوم بتوسيع مساحة الصيد المسموح للصيادين في غزة لمسافة تصل إلى 15 كلم إلا أن زوارقه تلاحق مراكب الصيادين وتحاول تخريب عملهم.