*وزارة الدفاع العراقية: تأمين الحدود مع سوريا يتم بالتنسيق مع الحشد الشعبي * تفكيك 100 عبوة ناسفة في كركوك.. ومسؤول اعلام" داعش في مخمور بقبضة الأمن

عقد البرلمان العراقي الأربعاء جلسة اعتيادية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد ومشاريع قوانين أخرى تتعلق بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات التي قام بها التكفيريين.

ونقلت وكالة "د ب أ" عن بيان للبرلمان العراقي أن جدول أعمال جلسة البرلمان تتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون الانتخابات العراقية ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين والمنكوبين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية.

وسبق للبرلمان العراقي أن صوت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، وتشكيل مفوضية جديدة تضم تسعة قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.

في السياق كشف مصدر نيابي عراقي، الاربعاء، أبرز التعديلات المقترحة على الدستور العراقي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المصدر قوله ان "مجلس النواب شكل لجنة دستورية ضمت 18 نائباً"، مبينا ان "اللجنة قررت عدداً من التعديلات على الدستور منها اختيار نظام شبه رئاسي أي مشاركة الجمهور في اختيار رئيس الجمهورية ويكلف رئيس وزراء او اختيار رئيس الوزراء، فضلا عن الغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الاقتراع السري المباشر".

واضاف ان "التعديلات تضمنت منح المحافظات صلاحيات اكثر خاصة المالية والقانونية والادارية والاراضي والمشاريع، الى جانب فصل الازدواجية في الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتوضيح اكثر في ما يتعلق بالفيدرالية وصلاحية الاقليم ووضع ضوابط لها خاصة في الجوانب الامنية والادارية والمالية والنفط والغاز والمنافذ الحدودية".

وتابع ان "التعديلات تضمنت ايضا التخلص من فيتو الثلاث محافظات واعتماد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية مستقبلا، ويكون مجلس الخدمة الاتحادي مسؤولا عن التعيينات من مدير عام فما دون وحسب الضوابط، علاوة على تحديد المناصب المشمولة بالجنسية المزدوجة بالرئاسات الثلاث والوزراء والقضاة وكبار الضباط".

كما وشملت التعديلات بحسب المصدر، عدة قرارات منها "النص على احترام المواطن وتوفير الكرامة له داخل العراق وحمايته في الخارج والمعاملة بالمثل للدول الاخرى، اضافة الى منع الوزراء والنواب والضباط من لقاء السفراء الاجانب او زيارة دول اخرى ولقاء مسؤولين اجانب من دون علم رئاسة الوزراء وسفارة العراق هناك، ومنع غير ذوي العلاقة من تناول السياسة الخارجية او اطلاق تصريحات او اجراء مفاوضات بصددها".

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية العميد يحيى رسول إن تأمين الحدود مع سوريا يتم بالتنسيق مع الحشد الشعبي.

ولفت رسول إلى أن القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة فلول داعش في المناطق الصحراوية والوديان والسلاسل الجبلية، مضيفاً أن القوات أمّنت الحدود مع سوريا من حيث التحكيمات والتحصينات ونصب أبراج مراقبة وكاميرات حرارية.

كما أوضح رسول ان إنجاز المرحلة السابعة من عمليات إرادة النصر بنجاح حسب الخطة الموضوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة.

من جانبها فككت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 16 في الحشد الشعبي العراقي، الأربعاء، 100 عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقالت هيئة الحشد في بيان لها إن "مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 16 في الحشد الشعبي وعقب استطلاع قاطع مسؤولية اللواء في تل احمد بمحافظة كركوك فككت 100 عبوة ناسفة كانت مزروعة بأماكن مختلفة من القاطع".

وأضافت، أن "عملية التفكيك تمت بأمان ومن دون حدوث أي حادث يذكر".

هذا وألقت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على خطيب ومسؤول اعلام جماعة 'داعش' الارهابية في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٥٩ ألقت القبض على مؤذن وخطيب ومسؤول اعلام داعش في منطقة الصلاحية إحدى ضواحي قضاء مخمور بعد نصب كمين محكم له وهو أحد المساندين والداعمين والمروجين لعصابات داعش الإرهابية في مخمور".

وأضاف، ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".