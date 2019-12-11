أكدت مجموعة دعم لبنان المنعقدة في باريس، في بيانها الختامي، الأربعاء، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وجاء في البيان، أن مجموعة الدعم الدولية للبنان "اعتبرت أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه يتطلب تشكيلًا سريعًا لحكومة تملك القدرات والمصداقية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية".

وطالب أعضاء المجموعة السلطات اللبنانية بـ"اعتماد ميزانية موثوقة لعام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بما في ذلك "تدابير تتعلق بالإيرادات والنفقات الدائمة، وتدابير هيكلية لضمان وجود نموذج اقتصادي مستدام".

وأكد البيان، أن "الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية أمر محوري لمساعدة السلطات على مواصلة جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع مرور الوقت".