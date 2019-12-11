بدأ رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، الأربعاء؛ زيارة رسمية لقطر تستغرق أربعة أيام، يلتقي خلالها الشيخ تميم بن حمد، والشيخة موزة بنت ناصر المسند وفقًا لما ذكره الإعلام الماليزي.

وتأتي زيارة مهاتير للدوحة، قبل نحو أسبوع من عقد قمة كوالالامبور ”المصغرة“، المتوقع أن تنطلق في الـ 19 ديسمبر الجاري بمشاركة قادة ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، والتي ينظر إليها كمحاولة تشكيل محور جديد في المنطقة.

ومن المقرر أن يتلقّى مهاتير تكريمين في العاصمة القطرية، الأول في منتدى الدوحة، بالإضافة إلى دكتوراه فخرية في الفلسفة من جامعة قطر.

وفي إطار زيارته الرسمية، سيلتقي مهاتير بالأمير الشيخ تميم الخميس. ولديه أيضًا جدول زمني مزدحم بالإجتماعات المقررة مع قادة الصناعة في قطر.

كما سيلتقي الدكتور مهاتير بالشيخة موزة ناصر المسند والدة أمير قطر، بحسب ما نقل الإعلام الماليزي عن محمد شاهر صابر الدين القائم بأعمال سفارة ماليزيا في قطر.

وقال محمد شاهر: إن 5000 ماليزي يقيمون في قطر، ويعمل معظمهم في الخطوط الجوية القطرية، وكذلك في قطاعي التعليم والنفط.